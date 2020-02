Radary na zúženích nejsou šikanou řidičů, říká šéf dopravní policie Zlý

Šéf dopravních policistů obhajuje i zvýšení horní sazby pokut na astronomických 75 tisíc korun, což je součástí novely zákona o silničním provozu, která by se brzy měla schvalovat v parlamentu.

Co budu muset v autě provést, abych dostal pokutu 75 tisíc korun?

Třeba jet pod vlivem alkoholu.

A nadýchat nad jedno promile?

Ne, stačí třeba 0,5 promile.

To je u některých Čechů ranní zbytkový alkohol.

Pokud někdo má zbytkový alkohol 0,5…, tak to pak bohužel.



Za co ještě můžu dostat nejvyšší možnou pokutu?

Pokud vše legislativně projde tak, jak je navrženo, tak například za řízení vozidla bez řidičského oprávnění. Nebo jste jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, pozbyl právo k řízení motorových vozidel.

Bodový systém se celkově bude měnit a zpřísňovat. Hodně se diskutuje třeba o sankcích za držení mobilu. Nově za něj bude čtyřbodový trest, že?

Ano. V současné době je pokuta na místě do tisíce korun a dva body. Podle novely je pokuta na místě už striktně daná – 2 500 korun. Bez výjimky, přesná sazba. A čtyři body. Ve správním řízení pak za mobil hrozí pokuta čtyři až sedm tisíc korun. Ročně kvůli nevěnování se řízení zemřou desítky lidí, takže se na to zaměřujeme. A další je samozřejmě výrazné překračování rychlosti.

Co znamená „výrazné“?

Máme tři kategorie. Do nejméně závažné spadají řidiči, kteří překročí rychlost v obci do 20 kilometrů za hodinu nad povolenou mez a do 30 kilometrů mimo obec. Závažnější je pak o 20 kilometrů za hodinu a víc v obci a o 30 kilometrů a víc mimo obec. A to úplně nejzávažnější je překročení o 40 kilometrů za hodinu a víc v obci a 50 kilometrů plus mimo obec.

Samozřejmě je třeba brát v úvahu naplnění celé skutkové podstaty včetně společenské nebezpečnosti. Jiný pohled musí být, když dojde k překročení rychlosti, byť méně výraznému, v dopravní špičce, kdy se nám kolem škol pohybují děti. A jinak to musí být bráno ve dvě hodiny v noci, kdy se na komunikaci nepohybuje žádný chodec.

Řidiči budou podle novely platit pokuty vyšší o nějakých dvacet třicet procent. Proč o tolik?

Určitě je namístě bodový i sankční systém upravit a navýšit. Byl nastaven někdy v roce 2006. Téměř bez jakýchkoliv úprav je nezměněn dodnes. Tržní síla občanů roste. A ekonomický vývoj jde ruku v ruce se zvyšováním sankcí. Má to svůj význam, a to represivní – tedy že stát má v rukou tvrdší nástroj, ale i preventivní – prostě odradí řidiče jezdit rychle, aby vysoké pokuty dostávali.

VIDEO: Drsná policejní kampaň! Reálné střety s chodci šokují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rychlost měříte už skoro všude. S úsekovými kamerami v obcích veřejnost příliš problém nemá, vyloženě ji ale provokují úsekové radary na zúženích D1. Když už tam nestojíte v nekonečné koloně a jedete konečně pětaosmdesátkou, změří vás to a platíte tisícovku. Proč tam ty kamery jsou?

Možná se na to takto díváte, nicméně já to musím vzít z jiného pohledu. Musíme si uvědomit, že silniční provoz musí být bezpečný a plynulý. To k sobě patří. A plynulosti provozu docílíme v případě, kdy se dopravní proud bude chovat homogenně. Tedy pojede konstantní rychlostí. Je to třeba i kvůli bezpečnosti stavbařů. Určitě není správné, kdyby ta vozidla jela nesourodou rychlostí.

Radar tam není umístěn z důvodu nějaké šikany řidičů. Právě naopak. Před úseky měření je mnoho opatření, která upozorňují, že do nich řidiči vjíždějí, že jsou pod kamerami. Takto k tomu přistupují i jednotlivá města či obce s rozšířenou působností, v jejichž teritoriu radary na D1 jsou.

Také za to berou krásné peníze, stačí maličko překročit rychlost a máte dopis. Některá města mají na pokuty z D1 speciální týmy, třeba Jihlava zaměstnala čtyři úředníky, kteří mají na práci jediné: zpracovávat pokuty. Vlašim takhle vydělala za rok 2018 asi 25 milionů korun. A lidi to prostě štve.

Ale tady opravdu nejde o šikanu nebo o nějaké zbytečné vybírání milionů. To musím kategoricky popřít. Vezměte si Prahu, když jedete po úseku, kde jsou kamery, řidiči to vědí a řídí se tím. Prostě si zvykli jezdit nejvyšší povolenou rychlostí. Nikdo nemůže říct, že se obecní pokladny naplňují zbytečně.

Naplňují se od řidičů, kteří nerespektují pravidla. Je to prevence. O kamerách víte, tak tam prostě nejedete rychle. Úplně totéž, jako když se někde umístí dopravní hlídka s radarem. Za první hodinu služby se odchytají ti neukáznění řidiči a pak rozhlasová média díky agentům v terénu rozšíří, že tam jsme, a my se můžeme přemístit na jiné místo.

Vám ta rádiová hlášení posluchačů typu „bacha, mikrovlnka na Strakonické“ nevadí?

Ne, vůbec ne. Naopak. Má to skvělý efekt. Dalších několik hodin se jezdí tím úsekem jen povolenou rychlostí a my už jsme dávno někde jinde. Usnadňuje nám to práci. Policie tu opravdu není od toho, aby někoho šikanovala.

Budete chtít dát radary i na mýtné brány?

Určitě máme nějaké myšlenky. Od konce loňského roku to řešíme s Ředitelstvím silnic a dálnic, jde o technické věci, třeba z hlediska nosnosti mýtných bran. Jedním z návrhů je samozřejmě umístění radarů úsekových měření na mýtné brány. Jednáme také o technologii, která v případě schválení zákona bude měřit bezpečnou vzdálenost mezi vozidly.

To je obrovský problém. Jsme národ „lepičů na zadek“. Jak by to v praxi vypadalo? Mýtná brána změří vzdálenost, pošle na příslušná místa fotku a řidič dostane pokutu?

Řekl jste to velmi zjednodušeně, ale takhle nějak by to mohlo být. Nejsem technik, abych vám popsal celou funkčnost toho zařízení, ale zjednodušeně se tam používá matematický vzorec délka/čas.

S jakou povolenou vzdáleností pracujete?

V novele zákona jde o 50 metrů. Lze to brát i z časového hlediska, ale to už je moc odborná diskuse.

Velkým rizikem na českých silnicích jsou mladí řidiči. Jedná se o rakouském modelu, řidičáku na zkoušku, který by byl v prvním roce doprovázen mnoha hodinami na polygonech, s dopravními psychology a tak dále. Vy jste pro?

Ano. Za dopravní policii prosazujeme rakouský model, mně se hodně líbí. Je to celá reorganizace systému autoškolství. Současný systém, a to si uvědomují všichni, je nevyhovující. Nebo spíše dokonce nežádoucí. My neprodukujeme řidiče. My produkujeme jen vlastníky řidičských oprávnění.

Další diskutovanou skupinou jsou řidiči kamionů. V Poslanecké sněmovně leží návrh poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové z ANO o celoplošném zákazu předjíždějících kamionů, což by nejeden řidič uvítal. Co vy?

Nejsme pro celoplošný zákaz, a to z jednoho prostého důvodu. My jsme tranzitní země. Ať chceme, nebo nechceme, přes nás doprava proudit bude. Naše silniční síť má nějakou kapacitu, a bohužel hustota provozu a intenzita dopravy roste. V případě, že by došlo k celoplošnému zákazu, naše silnice a dálnice se ucpou. Minimálně v období špičky. Všichni odborníci na to mají stejný názor.

Co byste mi poradil, když totálně na nervy jedu dvacet minut za dvěma stejně rychle jedoucími kamiony, přičemž ten jeden se toho druhého snaží celou dobu předjet a štosuje za sebou deset dvacet dalších nervózních osobáků?

Určitě v tom nejste sám. To nevyřeší samozřejmě žádný řidič, a už vůbec ne agresivní. Vím, že vás to štve, ale samozřejmě rozrušený byste za volantem sedět neměl. Já musím především říct, že policie vytipovala úseky dálnic, které považuje z hlediska nehodovosti, rizikovosti za místa nevhodná k předjíždění. ŘSD tam teď umisťuje značky. A můžu slíbit, že policie bude pečlivě dohlížet, zda na těch úsecích kamiony nepředjíždějí. Ale plošný zákaz není opravdu namístě.