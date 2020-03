Policie nabere 3 000 lidí. Posílí hlavně krajské a dálniční složky

Už letos v dubnu by mělo přibýt prvních 500 míst. Návrh zahrnuje i 750 pozic, které by měly vzniknout v dálničních odděleních policie. O schválení plánů ministerstva vnitra informoval během jednání kabinetu tiskový odbor Strakovy akademie.

V Česku je zatím zřízeno 20 dálničních oddělení policie a jedno oddělení silničního dohledu na úrovni dálničního oddělení. V těch bylo k letošnímu 1. lednu dohromady zřízeno 591 služebních míst.

V regionálních složkách policie by mělo do roku 2023 přibýt 1 754 míst. Nejvíce, 830 z nich, má mířit do systému prvosledových hlídek, aby policie mohla garantovat po celém Česku profesionální zásah do deseti minut od nahlášení události. Zhruba 300 míst by mělo být u krajských ředitelství zřízeno pro boj s nelegální migrací.

V celostátních útvarech ministerstvo vnitra počítá s navýšením o 357 míst, 124 z nich by mělo přibýt v ochranných útvarech policie, které zajišťují ochranu prezidenta, ústavních činitelů nebo například zahraničních návštěv.

Místa přibudou i v letecké nebo pyrotechnické službě. Zbylých 139 nových míst má sloužit k zajištění implementace vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (eu-INIS), která souvisí se závazky ČR vůči Evropské unii.

U policie je nyní zhruba 43 000 systemizovaných pracovních míst. Policejní sbor má ale delší dobu nedostatek policistů, v polovině loňského roku jich chybělo zhruba 2 800. K 1. lednu 2019 bylo u policie 40 401 policistů. V letech 2021 a 2022 by mělo přibýt každý rok 1 000 dalších míst, v roce 2023 pak zbylých 500 míst.