Holandský chvat zachraňuje cyklisty, nová Octavia na to má asistenta

Odepnout pás, sáhnout po klice a zatáhnout za ni. Otevírání dveří od auta je natolik rutinní záležitostí, že naprostá většina řidičů o ní vůbec nepřemýšlí. Přitom právě v tomto momentě vzniká řada nepříjemných kolizí. Zejména ve městech, kde řidič nekontroluje okolí a cyklista projíždí příliš blízko vozu. Takzvaný dooring, kdy řidič cyklistu, chodce či skútraře otevřením dveří od auta srazí k zemi, je velmi nebezpečný a může mít velmi těžké následky.

Řada automobilek si to uvědomuje a snaží se těmto situacím zabránit. Například Škoda zavedla v rámci elektronické asistenční výbavy u nejnovější octavie funkci „varování při vystupování“, která se řidiči zobrazuje, když vysedá z auta a kolem projíždí jiný vůz či cyklista.

To, co v nejnovějších autech zajišťují chytří elektroničtí asistenti, by si však měla řada řidičů osvojit ve své denní praxi. I bez elektronické asistence je totiž možné takové situaci snadno předejít. Stačí se naučit pravidlo z cyklistické velmoci Nizozemska, kde jsou řidiči k lidem na kolech obzvláště ohleduplní. Jde o takzvaný „Dutch Reach“, neboli holandský chvat.



Jednoduché pravidlo může zachraňovat životy. V Nizozemsku učí čerstvé řidiče před vystoupením z vozu zkontrolovat zpětné zrcátko a otevírat dveře pravou rukou. Na první pohled nepřirozený pohyb donutí tělo řidiče úplně se otočit a řidič má tak vetší šanci v zrcátku i za sebou pořádně zkontrolovat, že nemá ve slepém úhlu blížícího se chodce, skútraře nebo cyklistu.

Pro spolujezdce platí kvůli cyklostezkám vedeným po chodníku stejný trik, jen na opačnou stranu, tedy otevírání dveří levou rukou.

Automobilka Škoda na tuto problematiku upozornila na podzim v rámci projektu We Love Cycling. Zatímco řidičům pomáhá holandské pravidlo, případně elektronická asistence v nejnovější octavii, i cyklisté by měli být obezřetnější, apeluje bezpečnostní tým škodovky.

Člověk na kole, který se pohybuje po městě, by měl pamatovat na to, že musí být za každého počasí dobře vidět, chovat se předvídatelně a že při předjíždění aut je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost, tedy vůz dostatečně objet. „Cyklisté by se měli snažit dívat řidičům do očí, udržet s nimi oční kontakt, předvídat jejich chování a dát o sobě vědět,“ doplnil paralympijský vítěz a ambasador projektů We Love Cycling a Bezpečný pátek Jiří Ježek.