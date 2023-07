Sáhnout si na Monu Lisu a promoknout na kost na nejlepší autoakci světa

Punk vznikl v Anglii. A goodwoodský festival rychlosti je prostě punkový festival, akorát tu namísto Sex Pistols nevřeští Johnny Rotten, ale motory a výfuky. A do toho nepiští fanynky odhazující podprsenky, ale pneumatiky v driftu.

Svršky se však odhazují i tak. Protože Angličané jsou nepromokaví, ale já ne, šel jsem si druhý den odpoledne koupit suché tričko, protože to první propršelo. Tedy, promočilo se přes větrovku, údajně nepromokavou.

Do výbavy tedy v Goodwoodu kromě stylově elegantního ohozu v anglickém stylu patří i pláštěnky a holiny. Anebo, když jste britský chasník, klidně žabky – prostě boty, co buď nepropouštějí, nebo nedrží vodu.

Je to jediné místo, kde vás neokřikují, když ty klenoty osaháváte. Auta se prodírají mezi davy lidí, jež fascinovaně hledí, jak zbožštěné ikony motorsportu, ať ty mechanické, nebo lidské, túrují motory, opravují, hrabou se v autech. Žádné opáskované expozice s nerudnými dohližiteli v obleku a drátkem v uchu, tady si na vše můžete sáhnout, hrozen lidí obestoupí formuli Jamese Hunta nebo Ayrtona Senny a kouká mechanikovi pod ruce. A Ferrari 250 GTO tu stojí skoro bez povšimnutí.

Angličtí pantátové zvědavě okukují nový roadster značky MG. Pamatují ji ještě jako britskou, dnes je to čínská štika evropských prodejů. Donekonečna musí hosteska vysvětlovat, že nemůže otevřít dveře, aby se mohli posadit dovnitř. „Je to hliněný model, není to opravdové auto. To reálné teď jezdí po dráze.“ Hrozen chlapíků uznale mručí a odchází a jde se podívat, jak Cyberster jezdí. Pyšně, jak to MG dnes prosperuje.

A všude voní benzin. Ječení motorů si publikum nadšeně užívá.

Goodwood je lepší než kdejaký autosalon – novinky, a taky unikátní prototypy, studie se tu prohánějí na plný plyn, žádné šourání. K tomu hromující závodní speciály. Sem tam se některý zastaví, jinému vyteče olej. Hvězdou prvního dne se nechtěně stal bleděmodrý nadupaný hyundai, jehož pilot nezvládl jednu nenápadnou zatáčku a prosvištěl hned třemi řadami balíků slámy. Ty dělají Goodwoodu neopakovatelné kulisy, bez nich by to nebylo ono. Plastové bariéry nebo svodidla rozhodně nejsou tak pohledné jako vonící sláma... která začne trochu smrdět, když se zapaří po dešti.

Těch milých specifických drobností je v Goodwoodu spousta – igelitové pláštěnky, které v nouzi nahradíte prostřiženým pytlem na odpadky, šedivé pláště dohližitelů v areálu, které připomínají ty, v nichž školník ráno hlídá, aby mu výrostci necourali ve špinavých botách školou. Dámy v kloboucích, šampaňské. Porce skvělých fish and chips za 14 liber, kterých se nají půlka rodiny. Formule Nikoho Laudy a Jenson Button nebo Ott Tanak naživo přímo v improvizovaných boxech v davu lidí.

Generálka motoru nebo nápravy se tu dělá přímo před publikem pod stanem na louce. A ve stanovém městečku si jen tak na rohožích pod přístřešky bez fanfár odbývají premiéry supersporty za desítky milionů, letos třeba jednokusové ferrari.

Zajímavý elektrický jednomístný rekordman McMurtry Spéirling měl přístřešek o něco honosnější a velmi zajímavé elektrické kupé Caterhamu dokonce vlastní pavilon... asi pro dvacet lidí (když lilo, vešlo se nás tam čtyřicet).

Angličané jsou klidní, milí, nepromokaví. Gentlemanská pravidla šla stranou, když musel promočený dav čekat v dlouhé frontě ke schodům přes trať, poté, co se nebe definitivně protrhlo a déšť vyháněl návštěvníky domů. Třetí den pak kvůli předpovídanému silnému větru zrušili úplně, aby nakonec tak nefoukalo. Čtvrtý poslední den (neděli 16. července) už se konal zas s plnou parádou. I s ohňostrojem a houslovým koncertem na oslavu pětasedmdesátin Porsche.

Závodící klenotnice

Největší automobilová zahradní slavnost na světě, tak Angličané označují prestižní Goodwood Festival of Speed. A mají pravdu. Na rozlehlých plochách goodwoodskeho hrabství lze spatřit nejdražší a nejvzácnější auta světa. Pokud vám benzin aspoň trochu voní, jednou za život se tam vypravte, za ten výlet (vstupné je od cca 1 500 korun) to stojí!

Nissan R390 na festivalu rychlosti v Goodwoodu 2023

Festival pořádaný na panství lorda Marche je úžasnou oslavou rychlosti. Tolik závodních klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Automobilové skvosty tu pózují na ušlapaném trávníku, sluší jim to tak víc, než když spí v klimatizovaných depozitářích. Klenoty, které jinak oprašují v muzeích s hlídanou teplotou a vlhkostí, tu jedou, co to dá, úzkým stoupáním, v horní partii trati dokonce kolem nechráněné zdi. Sem tam jim to uklouzne do trávy, třeba svléknou pneumatiku v zatáčce, přijdou o zrcátko.

Lord March založil tradici festivalů rychlosti v roce 1993. Původně chtěl obnovit závody na historickém okruhu v Goodwoodu. Z bezpečnostních důvodů z toho ovšem sešlo. Festival of speed je skvělá náhrada, která získala světové renomé.

Trať v Goodwoodu vede do lehkého stoupání, má něco přes 1,8 kilometru a devět zatáček. O nejrychlejší čas tu ovšem až tak úplně nejde.

Na trať startují se svými speciály legendy minulosti i současnosti. Auta jsou rozřazena do několika kategorií, na trati však jezdí společně pestrá nesourodá skladba aut, nechybějí motorky.

V Goodwoodu se stále intenzivněji prezentují také automobilky, kdysi sem párkrát zavítala i Škoda. Letos byl hodně vidět, slyšet a cítit Hyundai. I když byl elektrický, má hlas osmiválce a gumy pálí ostošest.

Festival rychlosti se koná vždy koncem června nebo začátkem července. Zámecký park a přilehlé louky a lesy za prodloužený víkend navštíví na 150 tisíc návštěvníků.