Na veteránské olympiádě v Le Mans bylo čtvrtmilionu diváků, závodili i Češi

Little Big Mans Samostatný závod není vlastně oficiálně závodem, ale přehlídkou. Přesto se při něm odehrávají emoce, jaké byste nečekali ani u „dospělé“ čtyřiadvacetihodinovky. Skoro stovka malých závodníků v měřítkových replikách ikonických modelů, které se Le Mans v minulosti účastnily je prostě k sežrání. V dětských tvářích lze číst všechny emoce od „kam mě to rodiče zas dali“, přes lehkou nervozitu a napětí, až po frenetické nadšení a radost z pozornosti davů okolo. A co se děje, když auto v klíčový okamžik nenastartuje? V podstatě to samé jako u dospělých závodníků; jen tady se slzy a vztekání malých závodníků snaží zmírnit jejich rodiče. Letos jízdu, kde nechyběl typický start s přeběhem závodní dráhy, odmávala za nadšeného povzbuzování našlapaných tribun někdejší tenisová hvězda Rafael Nadal.