Labutí píseň slavného Focusu. Můžete mít cokoliv, pokud chcete tříválec

Nutnost vejít se do bruselské emisní svěrací kazajky a více se zaměřit na elektromobily má své oběti. Po „odstřelení“ mondea a fiesty Ford v Evropě páchá asistovanou sebevraždu. Podřezávání větve pod sebou připomíná i redukce motorů u focusu – vypuštění výborné benzinové patnáctistovky z nabídky, zatímco v modelech Puma a Kuga je nadále k dispozici.

Stěžejní model Fordu tak v porovnání se Škodou Octavia ztrácí cenné body. Pokud si ho chcete koupit s benzinovým agregátem, musíte si slovy Henryho Forda vybrat ze všech motorů, pokud je to litrový tříválec. V nabídce jsou dvě verze s výkonem 92 kW (125 k) nebo 114 kW (155 k). Stále ještě můžete objednat i dieselovou patnáctistovku s 85 kW (115 k), ale aby vás na ni rychle zašla chuť, tak na ni Ford neposkytuje akční slevu, a vychází tak o horentních 177 tisíc korun dráž. Focus se stále vyrábí i ve sportovní verzi ST s 206kW čtyřválcem 2.3 EcoBoost, to je však přece jen trochu jiná písnička za více než milion korun.

Verze „od“ v případě focusu vyjde na 550 900 Kč a kombi o 30 tisíc Kč dráž. To je o mnoho více než ještě před pár lety, kdy jste tento model pořídili i o dvě stě tisíc levněji. Ale to je bohužel již minulost. Co by dnes kdo za to dal!

Pomocník i kazisvět

Nápis Hybrid na zádi kombi trochu mate. Namísto plně hybridního systému, který umožňuje plně elektricky jezdit na krátké vzdálenosti, se totiž v tomto případě jedná o pouhé mild-hybridní ústrojí. Ve snaze snížit tabulkové emise tříválci asistuje startér-generátor s napětím 48V, který mu pomáhá startovat a asistuje mu při zrychlování. Rekuperovaná energie se ukládá pro pozdější využití do pomocného lithium-iontového akumulátoru. Je umístěný pod sedadlem spolujezdce, oproti klasickým hybridům či plug-in hybridům tak nepřekáží v zavazadlovém prostoru, kde můžete mít místo lepicí sady rezervní kolo.

Samotný agregát 1.0 EcoBoost je velmi zdařilý, ostatně se jedná o léty prověřený litrový tříválec, který je několikanásobným nositelem titulu Motor roku mezi litrovými agregáty. Startér-generátor vykrývá prodlevu výfukového přeplňování, což motorářům Fordu umožnilo osadit motor větším turbodmychadlem. Drobnou, ale přesto ji trochu cítíte. Dynamika ujde, je však bez nějaké větší výkonové rezervy. Při předjíždění vám pomůže krátkodobý overboost, který zvýší točivý moment ze 195 na 220 Nm, a ve sportovním módu ještě o 20 Nm výše.

Účinek mild-hybridního ústrojí, které má za úkol stále co nejvíce rekuperovat a ušetřit i nějakou tu kapku benzinu, můžete sledovat v přístrojovém štítu. Jeho existence je znát nejen při jízdě z kopce, ale i při sebemenším ubrání plynu a brzdění, kdy je účinek brzdění motorem a rekuperace až zbytečně silný. Nový „pomocník“ tak tříválci trochu kazí reputaci.

Toto vše se totiž bohužel podepisuje na dosti nevyrovnané jízdě. Někomu za volantem to možná může připadat jako sportovní, ale zbytek osazenstva auta to asi příliš neocení. U testovaného modelu se šestistupňovou manuální převodovkou je tato anomálie dosti patrná. Ta však aktuálně již u silnější varianty litrového motoru v ceníku nefiguruje, se samočinnou dvouspojkovou se sedmi stupni bude jízda nepochybně mnohem plynulejší a komfortnější.

Po nastartování a v nižších otáčkách má tříválec hrubší chod, který může někomu připomínat spíš zvuk dieselu. Tomu se ostatně blíží ekonomika provozu. Při troše snahy lze bez problémů dosáhnout spotřeby mezi 5,5 a 6,5 l/100 km. Pokud však motor vytočíte, má již hezký sportovně nakřáplý sound. Mimochodem u testovaného kusu navíc reprák ve dveřích u spolujezdce drnčel jako v nějaké „olétané“ staré škodovce.

V zatáčkách je doma

Trakce na mokru není v případě litrového motoru právě nejlepší. Je totiž znát, že je motor hodně lehký. Pokud si nedáte pozor na dávkování plynu, tak při akceleraci na mokru začne auto hrabat a následně rázovat do podvozku.

Jízdní vlastnosti focusu jsou však jinak tradičně jeho parádní disciplinou. S radostí se vrhá do zatáček a bez zaváhání drží stopu. Verze ST-Line X je má vzhledem k tužšímu naladění podvozku, které se projevuje na velkých krátkých nerovnostech, opravdu špičkové. Kdo by chtěl lepší komfort, pro toho je v nabídce zvýšená verze Active X, kterou dostanete za stejnou cenu. Kvůli větší světlosti ji ocení vyznavači outdoorových sportů, ale také snazšího nastupování.

Focus i v nejnovější verzi dostojí pověsti krále „řidičských“ kompaktů. Má přesné komunikativní řízení a poskytuje výbornou polohu za volantem. V zatáčkách pomůže i skvělá boční opora předních sedadel. Kabina tohoto fordu je prostorná a vyhoví rodinným potřebám. Místa na hlavu, pro nohy i v oblasti loktů je dost, a to i na zadních příjemně tvarovaných sedadlech. Ve verzi Kombi si focus navíc v zádi vozí zavazadlový prostor o objemu 635 litrů, což je jen o 5 litrů méně než u tuzemského matadora, Octavie Combi.

Verze ST-Line X má sportovní vizáž, a přestože je to mild-hybrid, za výfuk se nestydí a dvojitou koncovku dává na odiv.

Kromě poněkud podměrečného motoru má tento kompakt nadále i velmi malá vnější zpětná zrcátka. Na řadě důležitých věcí se však nešetřilo. A to je dobře. Během dvou let má focus zmizet z nabídky, ale stále potvrzuje, že rozhodně do starého železa nepatří. Tu benzinovou patnáctistovku bychom ovšem rozhodně chtěli zpět, pane Forde!