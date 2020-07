Drsný Ford Bronco je zpět. Bude mít i vyměklou verzi a s Evropou nepočítá

Ford Bronco je tradiční terénní vůz, který americká automobilka nabízela především na svém domácím trhu od poloviny šedesátých let. Vyrábělo se přes třicet let celkem v pěti generacích a v roce 1996 Ford produkci tohoto modelu ukončil, když v nabídce udělal místo praktičtějším pětidveřovými rodinným SUV.

První generace modelu Bronco je dnes ceněným historickým vozem a Ford k tomu vlastně postupným budováním atmosféry před uvedením novodobé interpretace modelu docela přispěl. Automobilka v tiskové zprávě říká, že podle aukčního domu Barrett-Jackson stoupla průměrná cena prodaného modelu Bronco první generace za poslední tři roky téměř na dvojnásobek: z 39 763 dolarů, na 74 820 dolarů. Velký nárůst ceny za poslední tři roky připouští i organizace Hagerty: cena vozů Bronco z let 1966-1977 podle ní za toto období vzrostla o 75,8 procenta.

V podstatě je tak jisté, že původní Ford Bronco první generace ve výborném stavu bude dnes výrazně dražší než zbrusu nové provedení, které Ford právě uvádí. Šestá generace, která jméno Bronco vrací na trh po 24 letech a která se designem inspirovala právě u generace první, bude totiž cenou začínat na částce 29 995 dolarů. Poprvé v historii modelu si ale budou moci zákazníci vybrat z vícero karoserií a provedení: kromě tradičního drsného třídveřového offroadu bude existovat i pětidveřové bronco (to cenou začíná na 35 695 dolarech) a také provedení Bronco Sport, které startuje na částce 28 155 dolarů.

Klasický Ford Bronco má za úkol konkurovat jiným tradičním offroadům s dlouhodobými kořeny: Jeepu Wrangler, Land Roveru Defender a Mercedesu G, zatímco Bronco Sport je verzí pro ty, kteří nepotřebují skutečně drsný offroad, ale touží po něčem z image a zábavných a dobrodružných prvků tohoto modelu.

Chce zadupat Jeep Wrangler

Příchod nového bronca je vlastně logická věc. Popularita vozů SUV je zejména v USA enormní a poněkud překvapivě se s tím „svezly“ i tradiční offroady. Jeep nestíhá wranglery vyrábět, Ford ale žádné takové auto v nabídce doposud neměl a retrobronco se nabízelo jako elegantní řešení (schválně, jak dlouho si to nechá líbit koncern GM).

Z první generace si tedy bronco vypůjčilo některé designové prvky, je to neskrývané retro, kterému však nechybí moderní nádech. Vypadá opravdu skvěle a už jen podle vzhledu to jistě bude pro legendární Jeep velký vyzyvatel. Cenou se bronco nepodbízí, wrangler je (obzvlášť v „dlouhé“ verzi) o něco levnější, na druhou stranu nováček v kategorii se chlubí řešeními a výhodami, které konkurence nenabídne. A chce být také ekonomičtější variantou z provozního hlediska. Zároveň staví Ford kolem bronca celý ekosystém příslušenství, pomocí kterého z něj půjde udělat auto přesně podle vašich představ, tak jak to má Jeep s wranglerem a oficiálním příslušenstvím Mopar.

Z výroby tak bronco coby výrazně zvednutý offroad nedostanete (i když je tu možnost objednat si velké 35palcové pneumatiky), ale za pomoci oficiálního příslušenství to půjde snadno. Rampy světel, dopředu naviják, terénní lift-kit, stan na střechu, to vše půjde u Fordu k broncu dokoupit. A nejen to.

Po vzoru wrangleru lze bronco odstrojit a udělat z něj kabriolet, nebo dokonce jakousi plážovou bugynu: auto lze zbavit jak střešních panelů a zadní části nad zavazadlovým prostorem, tak dokonce dveří. Kdo se na jízdu bez dveří necítí, bude si moci objednat alespoň „dobrodružné“ dveře s otvorem v boku. Mimochodem, jízda s odstrojeným broncem by měla být o něco legálnější než s wranglerem. Ten má totiž na dveřích upevněna vnější zpětná zrcátka, takže když je sundáte, vlastně s ním na běžnou silnici nesmíte. Bronco má zpětná zrcátka ukotvena u paty A sloupku čelního okna, takže i po sundání dveří zůstávají na svém místě. Na druhou stranu u bronca nesklopíte čelní sklo, to u wrangleru jde.

Nadšeným offroadistům slibuje Ford skvělé terénní vlastnosti. Chytrý pohon všech kol nabízí až sedm jízdních režimů (Normal, Eco, Sport, Slippery and Sand, Baja, Mud/Ruts a Rock Crawl) a k dispozici bude dvojí řešení rozvodovky: základní elektronicky řízená a pak pokročilejší elektromechanické řešení, které umožní kromě ruční volby režimu pohonu zadních nebo všech kol i automatické řízení připojování elektronikou. Uzávěrky diferenciálu budou k dispozici na obou nápravách (jde o nápravy Dana). Chybět nemají ani odpojitelné stabilizátory.

Specialitou bronca bude tempomat Trail Control, který pomáhá v terénu udržovat nízkou rychlost a umožňuje auto fakticky ovládat jedním (plynovým) pedálem. Ford se také u provedení s manuální převodovkou (ta bude mít 7 stupňů, automat je desetistupňový) chlubí extrémním stupněm redukce v poměru 94,75 : 1 a oproti konkurenci vyšší světlou výškou a zdvihem pérování. U třídveřové verze se Ford chlubí přechodovým úhlem 29 stupňů a zadním nájezdovým úhlem 37,2 stupně. Brodivost je 850 milimetrů. Vyšší verze mohou mít samozřejmě masivní kryty motoru, převodovky a dalších citlivých částí.

Pod kapotou najdeme benzinové motory EcoBoost. Základem je čtyřválec 2,3 litru s výkonem 270 koní a točivým momentem 420 Nm, dále je v nabídce šestiválec 2,7 litru s výkonem 310 koní a točivým momentem 542 Nm.

Interiér bronca je mixem retrodesignu a moderny, myslí přitom na využívání za drsných podmínek. Takže na všechno tu jsou bytelná tlačítka, na druhou stranu moderní infotainment Ford SYNC 4 také nechybí. Jeho displej může mít úhlopříčku až 12 palců (základem je 8 palců). Cestující mají k dispozici pořádná festovní madla, za která se mohou držet. A pořádně umístěna může být i jejich elektronika: na horní části přístrojové desky je speciální konzole, na kterou lze pomocí upínáků uchytit mobilní telefony nebo třeba akční kamerku. Celý vnitřek auta by pak díky otvorům v podlaze mělo být snadné po nějakém tom bahnitém dobrodružství opláchnout.

Sport je slabý odvar

Provedení Bronco Sport zdaleka tak drsné není, což napoví už právě třeba jeho provedení interiéru. Ten není zdaleka tak utilitární, jako u běžného typu Bronco a odpovídá obvyklým SUV této kategorie. Bronco Sport vychází z kompaktní techniky Fordu. Namísto rámového podvozku je tu tak samonosná karoserie postavená na platformě modelu Kuga. Novinka je 4 387 mm dlouhá a má rozvor 2 670 mm

I tak ale chce Bronco Sport svými schopnostmi v terénu překvapit. Dostane například tempomat Trail Control, některá provedení budou mít zesílené kryty na podvozku a dovedou se brodit až 600 mm vody a mají celkem čtyři záchytná oka, která unesou celou hmotnost vozu. To platí pro provedení Badlands a First Edition, která mají velké terénní pneumatiky s průměrem 29 palců. Běžné verze nabídnou brodivost 450 mm.

Ford Bronco Sport

Nechybí ani přední kamera, pomocí které může řidič sledovat drsný terén před sebou. Bronco Sport má inteligentní pohon všech kol, který v lepších verzích umí přenést pomocí sestavy spojek až 100 % výkonu na jediné kolo. Sport má osmistupňovou automatickou převodovku a v nabídce dva motory: tříválec 1,5 litru o výkonu 184 koní a točivém momentu 257 Nm a dvoulitrový čtyřválec s výkonem 249 koní.

Bronco Sport nepůjde odstrojit jako klasický model, ale zůstává tu poměrně bohatá nabídka různého příslušenství. Zatímco u „dospělého“ typu slibuje Ford na 200 položek, u provedení Sport jich má být asi stovka. A už v základu budou některé chytré prvky, třeba otvírák na lahve integrovaný v rámu dveří zavazadlového prostoru nebo kapsy na zip na zadní straně opěradel předních sedadel a úložný prostor pod zadními sedadly.

Pokud vás nové modely Fordu Bronco nadchly, musíme teď nově zažehnutou vášeň trochu zkrotit. Výrobce alespoň prozatím s exportem modelu do Evropy nepočítá. Automobilka takto ale postupuje poměrně tradičně s tím, že se mnohé vozy nakonec na našem kontinentu objeví: byl to třeba i případ modelu Mustang, SUV Edge a do jisté míry i malého EcoSportu. Na druhou stranu třeba u velkého SUV Explorer s oznámením dostupnosti Ford moc neotálel.