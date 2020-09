Tajný tip na extrémní rodinný expres. Zkusili jsme nový Ford Explorer

Značce Ford se v Evropě v posledních letech moc nedaří (viz naše analýza). Těžko říct proč, auta dělá velmi dobrá, i když někdy se tak úplně netrefí, jako třeba v případě SUV EcoSport. To evropským zákazníkům nepadlo do oka a je na svou kategorii asi trochu drahé. Ale je tu líbivější Puma, která to má napravit.



Na opačném konci nabídky SUV modelů má Ford již delší dobu model Edge. SUV amerického střihu opět Evropanům moc nevoní, možná i proto, že namísto „plnotučných“ amerických motorů dostalo v evropské verzi jen dvoulitrový turbodiesel a cena byla opět poněkud vyšší. I proto ho třeba u nás již v nabídce automobilky nenajdeme, například v sousedním Německu se ovšem stále prodává.

Ford to ovšem s neobvyklými SUV v Evropě nevzdává. A ne, nové Bronco prý zatím do Evropy nemíří, byť by i tady jeho retro design jistě zákazníky oslovil (aniž by tu auto mělo větší historii, na kterou vsází v USA). Poněkud překvapivě však Ford evropským zákazníkům nabídne nový Explorer, „plnotučné“ SUV i podle amerických měřítek.

Více než pětimetrové auto je v místních podmínkách obr, jakého si dovolují nabízet jen prémiové značky: lehce přes 5 metrů dlouhé auto je velikostně přesně někde mezi BMW X5 a X7, Mercedesem GLE a GLS nebo téměř nachlup stejně velké jako aktuální Audi Q7, jen o trochu delší než klasický Range Rover ve variantě se standardním rozvorem a o další trochu navíc oproti Volvu XC90. Podobně velká auta mainstreamových značek v Evropě nenajdete, Ford je v tomto ohledu naprostou výjimkou.

Kdo by si však myslel, že koupí velkého SUV od Fordu ušetří, je na omylu. Explorer totiž s cenou startuje kousek nad hranicí dvou milionů (konkrétně na 2 010 900 korunách) a byť jde o plně vybavené auto a příplatková výbava prakticky neexistuje, faktem je, že za tyto peníze si můžete vybírat mezi kterýmkoli z výše zmíněných modelů kromě Range Roveru a BMW X7. Jenže! Ford za tuto cenu zákazníkům kromě plné výbavy nabídne i hodně silný plug-in hybridní pohon, zatímco u konkurence za dva miliony pořídíte spíše základnější dieselové konfigurace s pár příplatky. Přiznáváme, i tak vypadá Explorer prostě drahý a drahý je, na druhou stranu je to auto, které má určité kouzlo.

I my jsme ho ale museli chvíli objevovat a hledat. Činili jsme tak na testovacích jízdách v Polsku, konkrétně na často hodně kopcovitých trasách v tamních Západních Beskydech. Není to asi ideální teritorium takového auta, které bude více času trávit spíš na dálnicích, na druhou stranu nám to umožnilo prozkoumat stránky auta, které by nám jinak zůstaly trochu skryté.

Nemastný, neslaný?

První dojmy z auta přitom byly trochu rozpačité. Už třeba design asi evropské zákazníky tolik lákat nebude. Nejde o to, že by byl „americký“, spíš je takový univerzální, nemastný, neslaný. Explorer je velké auto, ale nepůsobí obhrouble, to je plus. Zároveň mu však chybí trocha toho vizuálního respektu, který mají mnozí zákazníci v této kategorii tak rádi.

Jeho maska chladiče je ale určitě elegantnější než obří ledvinky BMW X7. Konkurenti jsou obecně řekněme opulentnější (snad až na Range Rover a Volvo), Explorer v mnohém vizuálně působí jako přizvednuté kombi, než masivní SUV. Pro někoho to může být výhoda, pro jiného ale jasný důvod, proč takové auto nechtít.

Ford Explorer technická data Rozměry: 5 063 x 2 107 x 1783 mm

Rozvor: 3 025 mm

Nájezdové úhly: 20,2° vpředu, 21° vzadu

Stopový průměr otáčení: 12,6 m

Hmotnost: 2 446 kg

Nosnost: 694 kg

Max. hmotnost brzděného přívěsu: 2 500 kg

Zavazadlový prostor: 240 / 636 / 2 274 l (7 / 5 / 2 místa)

Pohonná jednotka: EcoBoost V6 3.0 l bi-turbo, elektromotor,

Systémový výkon: 336 kW (457 koní)

Točivý moment: 825 Nm

Kapacita akumulátoru: 13,6 kWh / 36 Ah

Převodovka: 10stuňová automatická

Palivová nádrž: 68,4 l

Spotřeba: 3,1 l/100 km (WLTP)

Emise: 71 g CO2/km

Dojezd na elektřinu: 42 km (WLTP)

Maximální rychlost: 230 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 6 s

Podobné je vlastně i pojetí interiéru, kde palubní desce dominuje plně digitální přístrojový štít a uprostřed obří displej infotainmentu umístěný na výšku. Luxus je tu v nepochybně americkém vydání, takže kůže je spousta, design je ale takový mírně rozhádaný a plasty místy obyčejné. Kdo by čekal minimalismus, čistou eleganci a důraz na design, bude zklamán. Toto je luxus užitný, z auta nebudete mít tak prémiový pocit jako z konkurentů.

Sedadla i vpředu překvapivě nejsou kdovíjaká rozložitá křesla. Velká ale jsou, překvapivě však mají i docela solidní boční vedení. Nedostatkem místa rozhodně posádka trpět nebude, ale ukazuje se, že velká SUV jsou nejspíš i kvůli spoustě výztuh a dalších konstrukčních prvků stále větší z venku než zevnitř. I za volantem má řidič jasný pocit, že má kolem sebe spoustu auta, možná o trochu víc, než jak se mu jeví velký vnitřní prostor. Aby bylo jasno, Explorer zastane i funkci rodinného MPV, ale Galaxy je prostě prostornější.

Ford se chlubí sedmimístným uspořádáním interiéru s elektricky ovládaným sklápěním třetí řady (jde to tlačítky v kufru) s tím, že se do třetí řady vejdou pohodlně i dospělí. No, pohodlí to kdovíjaké není, sedí se tu s koleny blízko k bradě, ale pravdou je, že v podélném směru i nad hlavou je tu místa překvapivě dost, pomáhá tomu i volitelný sklon opěradel druhé řady sedadel. Vzadu dokonce nechybí docela praktické přihrádky, kam si cestující mohou odložit třeba mobilní telefon. Jenže kam odložit není třeba roletku zavazadlového prostoru, která se prostě při vyklopení třetí řady sedadel do auta nikam nevejde. Zavazadlový prostor za třetí řadou není jen symbolický, vejde se do něj třeba i větší nákup, ale na bagáž na delší cestu to rozhodně není.

Dva podvozky, dva světy

Kdovíjak skvělé pocity nepřináší ani první rozjetí. Ano, plug-in hybridní pohon znamená, že se auto dá do pohybu téměř neslyšně a rozjezd je hezky plynulý, když naskočí benzinový šestiválec, extra hluk také nepřijde. Ale na rozbitých, úzkých a klikatých cestách ihned objevujeme určitá úskalí podvozku. U velkého SUV samozřejmě očekáváme plavnou a houpavou jízdu s výraznějšími náklony karoserie, ale Explorer to podává trochu jinak. Podle očekávání to je americky rozvláčné auto, ale ono plutí přes nerovnosti ruší jakási zvláštní nervozita kdesi uvnitř.

Podvozek auta pracuje místy trochu zvláštně, na nerovnostech se kola a prvky zavěšení různě „třepou“, zadní náprava umí na některých nerovnostech i nepříjemně bouchat, zakleknutí do oblouku je takové trochu nervóznější, auto se jakoby zastaví uprostřed plavného pohybu. A veškerá tato nervozita se do interiéru přenáší a nepůsobí ideálním dojmem. Ano, někomu takový projev auta vadit nemusí a možná ho ani nepostřehne, nám to ale u dvoumilionového SUV lezlo dost na nervy. A k tomu odtažité a rozvláčné řízení, které sice k těmto autům svým způsobem patří, ale na úzkých cestách se nám s ním Explorer nevodil moc dobře. Přitom jsme auto zkoušeli „na hřišti“, které si zvolila sama automobilka.

Ovšem pozor! Toto jsou specifika, která platí jen pro jednu ze dvou nabízených verzí. Ford totiž Explorer v Evropě prodává buď v provedení Platinum, pro které naše výtky platí, nebo ve variantě ST-Line, která je ale úplně jiná. Vypadá to, jako by konstruktéři u verze Platinum tak nějak chtěli docílit „amerického“ jízdního projevu, ale vědomi si nutnosti přeci jen obří SUV na našich křivolakých cestách lépe stabilizovat, přistoupili na určité kompromisy.

To u varianty ST-Line ladili podvozek od počátku „po evropsku“, tak jak jsou u Fordu zvyklí. A vyšlo jim to náramně. Zní to hloupě, ale u obřího SUV od Fordu je podle nás lepší volbou „sportovnější“ varianta. Ne, ani tady podvozek není žádný přitvrzený sporťák, ale celkově tužší naladění je znát. Auto se tak nekolébá a nehoupe, přes nerovnosti se přenese s takovým pevnějším zvlněním, ale velká hmota auta znamená, že stále převažuje komfort. I náklony v zatáčkách jsou stále dost znatelné. Ale ona nejistota a třepotání v podvozku jsou pryč, stejně jako tupé rány na některých nerovnostech. Rozdíl mezi oběma verzemi je výsledkem odlišného naladění (konkrétní technické rozdíly nám ve Fordu neprozradili), Explorer nemá žádný vzduchový podvozek nebo adaptivní tlumiče, spoléhá na klasickou „ocel“.

Explorer ve verzi ST-Line celkově působí jako vyváženější a mnohem lépe ovladatelné auto, dává trochu zapomenout na tu masu plechu kolem. Velkou měrou k tomu přispívá i přepracované řízení, které je výrazně tužší (uznáváme, pro někoho v této verzi asi zbytečně tuhé), ale hlavně působí daleko přesněji a má i určitou zpětnou vazbu, takže se s ním velké auto, jehož hmotu neustále vnímáte, dobře řídí i po velmi zakroucených okreskách. Nakonec jsme se odhodlali i ke sportovnímu stylu jízdy, který snad s takovým autem nebude nikdo z majitelů provozovat, a Explorer obstál na výbornou.

Ta síla!

I když je jakékoli sportování s 2,5tunovým SUV vlastně takový protimluv, jeden předpoklad pro zajímavé zážitky za volantem Exporer přeci jen má. Jak jsme zmínili v úvodu, tento velký model nabízí v Evropě Ford jen jako plug-in hybrid. Kombinuje tu šestiválcový přeplňovaný třílitr EcoBoost (257 kW, tedy 350 koní) a elektromotor (75 kW, tedy 102 koní) a výsledkem je celkový výkon soustavy 336 kW (457 koní) a především mamutích 825 Nm točivého momentu.

Už to, že tu Ford kombinuje šestiválec a elektromotor namísto v plug-in hybridním uspořádání často používaný čtyřválec (má to tak i hodně drahý Range Rover), ukazuje, že nejde zas tak úplně o normovanou spotřebu. U Fordu si asi dobře spočítali, že pod „magickou“ hranici 50 gramů CO 2 na kilometr se tu prostě nedostanou a že tedy auto nemohou započítávat do superkreditního systému ekologických vozů, u kterých se nízké emise počítají do průměru dvakrát a tak ho pomáhají více snižovat. Normovaná spotřeba v cyklu WLTP 3,1 litru benzinu na 100 kilometrů je sice pohádkově nízká, ale tomu odpovídající emise 71 gramů na kilometr jízdy znamenají, že auto u nás třeba nedosáhne ani na kýžené elektrické značky.

Takže, proč vlastně Explorer takový pohon má? Proč tu není třeba obří osmiválec? Jednak samozřejmě ony normované emise pomáhají flotilový průměr značky nadále snižovat, jsou hluboko pod kýženou hodnotou 95 gramů na kilometr. Je to tedy cesta, jak Ford může nabídnout obří SUV a flotilový průměr si s ním nekazit. Plug-in hybridní ústrojí pak vysvětluje i onu vyšší cenu, ve které jsou i baterie s kapacitou 13,6 kWh (využít se dá 10,7 kWh, dobíjení trvá z 230V zásuvky 6 hodin, z wallboxu 3,5), co slibují dojezd 42 kilometrů na jedno nabití (v cyklu WLTP, ve městě je to v tomto cyklu 44 km). Především ovšem v praxi celé ústrojí funguje skvěle.

Zmíněný výkon 457 koní mu nevěříme. Ne proto, že by se nám to zdálo jako přehnaná hodnota. Vůbec ne, pohon a celé auto působí daleko silnějším dojmem. Masivně silnějším! Možná to dělá těch více než 800 Nm točivého momentu. Ale vzpomněli jsme si i na extrémní Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid s jeho šílenými 630 plug-in hybridními koňmi.

Až tak zběsile Explorer v praxi působí. V přímce je to neskutečná střela a hodnota zrychlení z nuly na 100 km/h za 6 sekund nám opět přijde zbytečně nadhodnocená. Nejpůsobivější disciplínou tu je ale pružné zrychlení, předjíždění je v podání Fordu Explorer opravdová lahůdka, zátah pohonného ústrojí je skutečně mohutný. Řidič při tom může zkoušet laborovat s pádly pod volantem, ale nejjednodušší je vše nechat na desetistupňovém automatu, funguje výborně.

Rozumný apetit

Při tom všem dovede být plug-in hybridní ústrojí docela úsporné. Ne, k normované spotřebě jsme se na tratích s celkovou délkou asi 350 kilometrů ani nepřiblížili, ale už hodnota 9,6 litru na silně kopcovité trati v prvním úseku se zdála být nadějná. Klidnější tempo pak dovedlo spotřebu srazit až k osmilitrové hranici, což je na takto velké auto vynikající a se sedmdesátilitrovou nádrží to dává naději na opravdu skvělý akční rádius. Při svižném tempu s využíváním dynamiky vozu pak lze počítat se spotřebou zhruba 12 litrů na 100 kilometrů.

Záležet samozřejmě bude na tom, který z mnoha jízdních režimů zvolíte. Z hlediska využití elektřiny lze jet v čistě elektrickém módu, kdy auto takto jede až do vyčerpání baterek, automatický hybridní mód využívá energii podle potřeby a chová se jako standardní hybrid, postupně však energii z baterií „vysaje“. Pak je tu mód EV Later, který energii v bateriích uchovává pro pozdější čistě elektrickou jízdu a nakonec mód EV Charge, který umožní baterii při jízdě nabít.

Inteligentní pohon všech kol, který podle potřeby připojuje přední nápravu, pak disponuje celkem sedmí jízdními režimy, od normálního přes ekologický, režim pro kluzký povrch, sportovní režim, režim tažení přívěsu (ten může mít 2,5 tuny), režim pro nezpevněné cesty až po režim pro hluboký sníh a písek. Upřímně, kvality pohonu všech kol jsme moc nevyzkoušeli – tedy alespoň ne v terénu. Výlet po polní cestě, kterou by zvládla s přehledem i Octavia Scout, byl pro Explorer spíš urážkou a auto toho bez pochyby zvládne mnohem víc. Na druhou stranu se s ním většina majitelů asi o žádné divočiny v terénu pokoušet nebude.

Těžký úkol

Ford Explorer nám nakonec tedy odhalil své kvality, především celá pohonná jednotka je opravdu působivá a ukazuje, že plug-in hybridní pohon nemusí mít smysl jen jako jakási ekologická vějička, ale že funguje i v praxi. Ano, s dieselovým Audi SQ7 (budiž mu země lehká) se dalo jezdit se zhruba stejnou spotřebou a občas i méně, ale na dané jízdní výkony je i spotřeba Exploreru výborná a možnost čistě elektrické jízdy se hodí. Stejně jako neuvěřitelný zátah, se kterým žádný diesel soupeřit nemůže.

Přesto to trochu poevropštělé americké SUV nebude mít jednoduché. S cenou přes dva miliony korun je prostě drahé a mnozí zákazníci raději sáhnou po prestižnější konkurenci, byť třeba v trochu „chudší“ konfiguraci. Prestiž v takové cenové hladině hraje velkou roli a Explorer ji prostě nemá. To bude hlavní překážka k úspěchu tohoto modelu, který dovede v mnohém hodně překvapit.