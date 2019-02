Ford se kvůli brexitu připravuje na odchod z Británie

12:05 , aktualizováno 12:05

Americká automobilka Ford Motor sdělila britské premiérce Therese Mayové, že zintenzivnila své přípravy na přesun výroby z Británie. Firma v Británii provozuje dvě továrny na výrobu motorů a uvedla, že pokud Londýn opustí EU unii bez dohody, mohlo by ji to stát až miliardu dolarů, to je zhruba 23 miliard korun.