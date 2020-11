Fiat 600 motorizoval svět, poslední vyrobili v Jugoslávii před 35 lety

Italská legenda Fiat 600: vůz, který doslova dostal Itálii na silnice, byl uveden roku 1955. Itálie se právě chystala začít novou éru politické a sociální historie: život se vracel zpět do normálních kolejí po tragické válce, která za sebou nechala přítomnost plnou nejistoty a stejně tak pochybné budoucnosti.

Záleželo pouze na silné vůli a představách Italů, aby dosáhli obtížného, ale možného znovunarození. V takové situaci se zrodil “velký malý” Fiat 600, vůz malý ve své velikosti, ale s ohromným potenciálem.

Vůz vytvořil známý inženýr Dante Giacosa. Od roku 1951 nepřetržitě pracoval na návrhu čtyřmístného fiatu s motorem vzadu, který by byl jak lehký, tak pevný.

A navíc za cenu, která by byla dostupná lidem, kteří jej vytvořili. Ve Fiatu byl projekt znám jako “100” a cílem bylo změnit tvář Itálie.

Mezitím bylo investováno 300 miliard lir do továrny v Mirafiori, vytvořily se nové výrobní linky, které mohly uspokojit neustále rostoucí poptávku: výroba se zvýšila ze 100 000 kusů v roce 1950 na 500 000 v roce 1960. Po čtyřech letech vývoje a testování byl Fiat 600 dokončen. Dante Giacosa se objevil v tisku a jak řekl o pár let později: “V roce 1957 jsem byl pozván, abych přednášel v Institutu strojních inženýrů (Instituition of Mechanical Enginners), což je britská historická asociace. Byl jsem přijat s velkým nadšením v prestižní londýnské centrále a moje přednáška byla na téma "Problémy malého vozu". Posluchači naplnili dvě velké haly, vysvětloval jsem jim, jak byly vyřešeny na 600. Přednáška vzbudila velký zájem a to tak, že o ní psaly i Timesy.”

Dvoudveřový fiat pro čtyři cestující se představil veřejnosti v roce 1955 na ženevském autosalonu. Zadní kola šestistovky poháněl čtyřválcový motor o objemu 633 cm3 a výkonu 21,5 koně, umístěný za zadními sedadly.

Rok po představení byly na trh uvedeny další dvě verze. První byla vybavena plátěnou střechou. Druhá byla o moc zajímavější, světu se představilo pravděpodobně první MPV světa – Multipla.

Uvnitř byly tři řady sedadel, auto tedy odvezlo až šest cestujících. Dva zadní páry bylo možné sklápět k podlaze, čímž se zvětšil prostor pro náklad. Vzhledem ke zvýšené hmotnosti byly posíleny brzdy, tlumiče a řízení.

V roce 1960 se představil typ 600D, který měl zvýšený objem motoru na 767 cm3 (výkon 29 koní). Změn se dočkala také karoserie (okna dveří jsou posuvná a kryt kufru zdobí chladící mřížky). Stejné změny byly provedeny i u multiply.

Dvoudveřová "šestistovka" měla zpočátku dveře otevírající se proti směru jízdy, což se změnilo v roce 1964. V roce 1965 fiátek dostává nová přední světla a větší palivovou nádrž.

Fiat 600 v číslech

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 3 285 x 1 380 x 1 405 x 2 000

užitečná hmotnost: 320 kg

ojem nádrže: 27-31 l

průměrná spotřeba: 6 až 6,8 1/100 km

maximální rychlost: 95 až 110 km/h

Fiat 600 - motor: 633 ccm, 18 kW (24,5 k), 40 Nm

motor: 633 ccm, 18 kW (24,5 k), 40 Nm Fiat 600 D - motor: 767 cm, 21,3 kW (29 k), 47 Nm

motor: 767 cm, 21,3 kW (29 k), 47 Nm převodovka: čtyřstupňová manuální

brzdy: bubnové, jednookruhové