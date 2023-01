Nejrychlejší traktor světa brzdí padákem. Vznikl, aby pokořil rekord

Britská společnost JCB, ve světě dobře zapsaná jako výrobce těžké stavební a manipulační techniky, se v roce 2018 pochlubila jednou kuriozitou. Strojem, který jedním vrzem zbořil mýtus o pomalých neohrabaných traktorech a současně položil základ novému světovému rekordu. Jejich Fastrac uháněl rychlostí 166 kilometrů v hodině.

Inženýři z dílen ve Staffordshire si sice mohli pogratulovat k úspěchu, ale už tehdy přemýšleli, jak by se rekord dal posunout. A tak o rok později na pronajatou ranvej letiště v Elvingtonu přistavili Fastrac Two. Traktor vycházející ze standardní konstrukce, ale modifikovaný tak, aby zvýšil laťku možného. Nebyl to stroj do pole, jen technická hříčka, strojírensky posunutá k dosažení co největší rychlosti.

Na sestavení Fastrac Two pracoval tým mechaniků a inženýrů pod vedením motocyklového závodníka Guye Martina.

„Byl to obrovský počin, a já jsem byl jen malým kolečkem v celém tom podnikovém soustrojí. Ale být tím malým kolečkem pro mě byla obrovská pocta,“ vyprávěl Martin nadšeně poté, co mu inspektoři z Guinessovy knihy rekordů oznámili, že se dílo povedlo.

Unikátní závodní traktor byl schopný pojezdu průměrnou rychlostí 217,8 kilometru v hodině, a v maximu pak dosáhl 247,37 kilometru.

Na cestě k vrcholu

Konstrukce obou rekordmanů vychází ze standardního, komerčně běžně dostupného traktoru Fastrac od JCB. Jen výrazně pohubl. Místo 8,5 tuny váží necelých pět, součásti karoserie nemá z oceli, ale hliníkových panelů a uhlíkových vláken.

Do vínku také získal vyšší výkon, díky použití 7,2litrového motoru JCB Dieselmax, který pro něj speciálně přichystali v dílnách JCB Power Systems v Derbyshire.

„Výkon šestiválcového motoru Fastrac o výkonu 284 koní jsme zvýšili přemontováním motoru JCB 672 o výkonu přes 1 016 koní, s točivým momentem přes 2 500 Nm,“ prozrazují technici.

Fastrac Two je skutečně ukázkou nevšedních konstrukčních řešení.

Má hybridní systém přeplňování spojující turbodmychadlo s elektricky poháněným kompresorem. To zvyšuje průtok vzduchu o 350 %, uvádí JCB. „Zvýšili jsme plnicí tlak o 230 % a otáčky motoru na 3 300 ot./min.“

Motor je také asi o desetinu lehčí než tovární klasika. Bylo přidáno masivní palivové čerpadlo o tlaku 2 500 barů, větší sací potrubí a chladič vzduchu s ledovou vodou.

Přesto Fastrac Two pořád byl – rodokmenem svých součástí a užitých dílů – z padesáti procent stejný jako běžný černožlutý tahoun z farmy.

Při brzdění si někdy musí Fastrac Two trochu vypomoct.

Klíčová pro úspěch byla aerodynamika karoserie. Na ní se vyřádil Rob Smedley, bývalý vedoucí oddělení Williamsu.

Navrhl úpravy standardního designu JCB tak, že došlo ke snížení odporu vzduchu u modelu Fastrac Two o desetinu. Kabina traktoru byla snížena o 200 a zúžena o 300 milimetrů. Celý stroj je také o 200 milimetrů nižší.

Traktor pro rallye

Bez zajímavosti není ani obutí. „Mohli jsme sáhnout po aerodynamických pneumatikách, ale pak by to nebylo o JCB,“ vysvětlují konstruktéři. „A tak jsme raději osadili standardní pneumatiky Fastrac, doplněné o ocelové pásy, které jsou normálně dimenzovány na rychlost 80 km/h, ale mají výrobně schválený limit 260 km/h.“

Vývoj spojky a řazení pro zlepšení plynulosti nebo samotná montáž zabraly podstatně méně času než průběžné testování a kontroly. Bylo třeba provést ověření výkonu brzd, analýzy chladicího systému, měření valivého odporu.

Trvalo to pět měsíců, než se už hotový Fastrac Two mohl postavit na start tři kilometry dlouhé ranveje v Elvingtonu. A dokázat, že v JCB umí dělat ty nejrychlejší traktory na světě.