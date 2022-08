Formule na dálnici? Stačí malá díra a je neřiditelná, potvrzují čeští závodníci

Víc než šest set koní, hmotnost kolem sedmi set kilogramů. To je Dallara GP2, formule, která o víkendu už podruhé jezdila po české dálnici. Jaké je to auto? A co všechno hrozí, když se s ním vyjede na normální silnici? To pro auto.idnes.cz zhodnotili dva špičkoví čeští závodníci Josef Král a Jiří Mičánek mladší. Oba mají s formulemi zkušenosti, Král dokonce jezdil přímo s typem vozu, který po dálnici jel. Tři sezony mezi lety 2010 a 2012 strávil právě v šampionátu GP2.