Úraz elektrickým proudem. Kocovina z bateriových aut se šíří autoprůmyslem

Podle agentury BloombergNEF letos prodej plně elektrických aut poroste nejpomaleji od roku 2019. A hned lednová čísla to potvrzují. Jejich podíl v Evropě totiž meziročně klesl z 15,7 % na 11,9 %. Současně vzrostl trh s benzinovými auty o 4 %, a dobře se drží i ty se vznětovými motory, jejichž lednové prodeje s 13,4 % překonaly ty elektrické. Celkový počet elektrifikovaných vozů, tedy včetně mild-hybridů, full-hybridů a plug-in hybridů ale roste. Ostatně v nabídce výrobců lze mnohdy najít již jen auta s nějakou mírou elektrické podpory.

Současné vystřízlivění z elektromobility si od automobilek vyžaduje změnu kurzu a předefinování strategií přechodu od spalovacích motorů k plně elektrickému pohonu. Současně stále více států omezuje nebo zcela ruší pobídky pro nákup elektromobilů, protože již příliš zatěžovaly rozpočty řady zadlužených zemí. Tyto programy jsou většinou již jen velmi omezené a prostředky se více přesměrovávají do rozšiřování dobíjecí infrastruktury. Tu se totiž nedaří uspokojivě rozvíjet dokonce ani v bohatém Německu.

V České republice je podpora elektromobility jen minimální a jejich podíl na trhu se pohybuje na úrovni 3 %. V polovině března byl spuštěn dotační program na podporu elektromobility, přičemž skoro dvě miliardy korun na elektromobily a dobíjecí stanice jsou ale určeny výhradně pro firmy a podnikatele, a to výhradně na úvěr.

Automobilky jsou v nezáviděníhodné situaci. Byly nuceny stále masivněji investovat do elektromobility a investice se jim zatím nevrací.

Problémů naopak přibývá. Evropští výrobci se svými zdlouhavými rozhodovacími procesy nejsou schopni držet krok s dravými čínskými společnostmi, pro které mnohdy pracují špičkoví západní konstruktéři, designéři, technici, ale i nejvýznamnější subdodavatelé.

V tiskových materiálech a ve velkolepých prezentacích obvykle jejich zástupci srší optimismem, na interních poradách si ale mnohdy rvou vlasy. To, na co jsou v Evropě potřeba roky, v Číně stačí měsíce. Inovační tempo tamních automobilek je zběsilé, a i jim finanční zdroje vysychají, což je i čerstvý případ značky HiPhi. Tento čínský start-up se chystal vstoupit i na evropský trh a jeho auta se dočkala velmi pochvalných recenzí. Nově ale na půl roku pozastavil veškeré své aktivity a hledá kupce, aby se vyhnul bankrotu.

Zatímco v Číně se elektromobilita již stala díky lepší cenové dostupnosti elektromobilů pro běžné zákazníky mainstreamovou záležitostí, v Evropě tomu tak ještě zdaleka není. Morální zastarávání techniky je mnohem větší než v Evropě. Tamní zákazníci chtějí stále nové modely, dva roky staré auto začíná být „out“.

Záměr s elektroauty zkomplikovalo logické zaměření automobilek na velké drahé modely, u nichž se dá očekávat lepší návratnost vývojových prostředků. V důsledku pandemie covidu, následného konfliktu na Ukrajině a vysoké inflace se zhoršila sociální situace a snížila se kupní síla obyvatel, a to i v bohatých západoevropských zemích.

Nejen Mercedes mění kurs

Zda a jak bude tento opatrnější trend přechodu od spalovacích aut k elektromobilům pokračovat a sílit, se uvidí po eurovolbách. Klíčovým momentem bude nepochybně plánované přehodnocení evropského zákazu prodeje spalovacích motorů v roce 2035, které má proběhnout za dva roky. Vše zatím nasvědčuje tomu, že by mohl být prodloužen.

V tomto smyslu mluví i šéf Mercedesu Öla Källenius. V roce 2019 tento tehdy nový šéf stuttgartské značky optimisticky prohlašoval, že do deseti let bude polovina mercedesů na elektřinu. Uběhlo pět let a podíl plně elektrických a plug-in hybridních vozidel zůstane letos zhruba na úrovni pětiny prodejů. Stuttgartský výrobce také omezil svůj střednědobý výhled na tuto technologii a očekává, že elektromobily budou tvořit polovinu prodejů později. Propad jejich prodejů po ukončení státních dotací Källenius zdůvodňuje „přílišným optimismem v celém odvětví“. Modely EQE a EQS pravidelně vyhrávají srovnávací testy a technologicky jsou ve srovnání s vozy z USA nebo Číny velmi konkurenceschopné, ale zatím zákazníky zatím příliš neoslovily. Dobře se prodávají zatím jen cenově dostupnější modely, jako je EQA nebo EQB.

Přechod k elektrickým autům chce tedy nově Mercedes vést již více na základě poptávky od zákazníků a podmínkách na trhu. Spalovací motory podle Källeniuse plánuje nabízet i v další dekádě. A také BMW i Porsche už dlouho opakovaně prohlašují, že je do budoucna třeba více technologických řešení.

Více realismu se objevuje i u dalších automobilek. Koncem toho loňského roku Audi uvedlo, že omezuje zavádění elektromobilů, a z velkorysých plánů rychle couvají další výrobci. Poté, co Mary Barraová, generální ředitelka největšího amerického koncernu General Motors, nedávno oznámila více hybridních pohonů namísto čistě elektrických aut, reagovaly finanční trhy růstem akcií GM. Po obřích propadech různých elektromobilek (Faraday Future, Fisker, Lucid či Rivian) není divu. Vyrábět auta pro podobné firmy bez dotací či státní podpory je jen velmi obtížné. Je veřejným tajemstvím, že čínská značka Nio prodělává na každém autě v přepočtu 800 tisíc korun.

V případě Fiskeru to došlo dokonce až tak daleko, že cena akcií společnosti klesla na pouhých 0,46 centu a zkraje března dokonce hrozilo, že budou vyřazeny z obchodování na burze v New Yorku. Společnost Fisker Inc. musela propustit 15 % zaměstnanců a během čtvrtého čtvrtletí loňského roku vykázala ztrátu 463 milionů dolarů (10,8 miliardy Kč). Aktuálně se výroba Fiskeru zastavila a již brzy se ukáže, zda dojde k nalití peněz od Nissanu, který si brousil zuby na elektrický pick-up Alaska. Součástí této nové vlny elektrických značek byla i americká značka Faraday Future financovaná čínskými fondy. Také ona v současnosti bojuje o přežití.

Elektrické modely jsou ztrátovým byznysem i pro Ford. Ten koncem loňského roku prodělával na jenom autě v přepočtu 1,1 milionu korun a letos má být celková elektromobilní „sekyra“ ve výši 5 až 5,5 miliardy dolarů (cca 115 až 128 miliard korun). Na podobné úrovni se pohybuje i ztráta americké firmy Rivian, která sníží počet zaměstnanců o 10 %.. Přitom ještě před třemi lety v souvislosti s uvedením jejích akcií na burzu a velkými očekáváními tržní hodnota Rivianu dokonce překonala i Volkswagen, a to přestože v té době firma vyráběla jen necelá dvě auta denně. Večírek ale již skončil, a kocovina těch, kdo do akcií investovali, je určitě pořádná.

Místo elekroaut radši plug-in hybridy

S vývojem svého elektroauta po britské „vysavačové“ firmě Dyson skončil i Apple, a to po desetiletém vývoji a odepsání investice ve výši přes 10 miliard dolarů. Podle čerstvé zprávy luxusní značky Bentley a Aston Martin odložily představení svých prvních plně elektrických vozů kvůli silné poptávce a radši se soustřeďují na plug-in hybridy.

Za neuváženou sázku na elektromobily byl čerstvě vyhozen Stephen Scherr, šéf firmy Hertz, jedné z největších autopůjčoven světa. Ta musela vyřadit ze svých flotil desetitisíce elektrických aut, protože o ně není zájem a jejich opravy jsou příliš nákladné. U Hertzu je tedy opět nahrazují auty s tradičnějším pohonem.

Minulý měsíc předseda největší světové automobilky Toyoty Akio Toyoda předpověděl, že elektromobily na baterie budou tvořit pouze 30 % podílu na celosvětovém trhu. Japonci navíc oznámili, že radši bude platit pokuty za nadměrné emise, než aby uváděli na trh další a další podle nich nesmyslné plně elektrické modely.

Zejména rozvojová strategie Německa, která počítala s levnými energiemi z Ruska, dostala velkou ránu. Tu ruský vpád na Ukrajinu rozcupoval na kousky. Nejistý vývoj zatěžuje všechny tamní automobilky, ale i jejich dodavatele, které jsou mnohdy v České republice. Největší evropská ekonomika se letos propadla do recese a na ekonomických serverech se začaly objevovat titulky jako např. „Pokud dostane německá ekonomika rýmu, je velká šance, že ta česká dostane chřipku.“ A již také šéf Volkswagenu Thomas Schäfer pronesl plamenná slova, že německý automobilový průmysl je nemocný.

Na Herberta Diesse, který příliš zaměřil Volkswagen na elektromobily, nevzpomínají ve Wolfsburgu v nejlepším. A mění plány. Výroba masového elektromobilu ID.3 se nepřestěhuje do kmenového závodu ve Wolfsburgu, ale kvůli nedostatečné poptávce zůstane ve Cvikově. Volkswagen přichystal masivní škrtty a výrazné propouštění. Uvažuje také o vstupu PowerCo, divize zabývající se bateriemi, na burzu.

Zpomalení přechodu výhodou pro Škodu

Škoda má naopak v rámci koncernu nejdéle ze všech sázet na spalovací motory. „Nabízíme vozy se spalovacími motory, plug-in hybridy, mild hybridy i akumulátorová elektrická vozidla. To je stále naše ambice. Chceme, aby se spotřebitelé mohli rozhodnout a vybrat si v našem portfoliu. Snažíme se, aby tyto dveře zůstaly otevřené, dokud je spotřebitelé chtějí,“ říká šéf Škody Klaus Zellmer.

Loni Škoda dostala na starost vývoj spalovacích motorů pro celou skupinu. Je to logické, neboť mladoboleslavská automobilka je v rámci koncernu hodně zaměřená i na méně rozvinuté trhy, kde spalovací motory budou aktivní ještě velmi dlouho. Jsou na to dva různé pohledy. Ten, že Němci se zbavili zastaralé technologie, ale i druhý pohled, že to Škodě umožní používat spalovací motory co nejdéle. Modernizovaná Škoda Octavia zatím dostala jen mild-hybridní ústrojí, plug-in hybrid zatím do nabídky nedorazil a evidentně není prioritou.

„Plán rychlosti transformace k bateriovým elektrickým vozidlům byl před dvěma nebo třemi lety pro Evropu velmi ambiciózní,“ okomentoval současnou situaci Klaus Zellmer při prezentaci hospodaření značky v minulém týdnu. „Jak všichni vidíme, adaptace na bateriová elektrická vozidla se zpomalila. Není to rychlost, kterou jsme původně předpokládali.“

Naopak koncern Volkswagen hodně tlačí na elektromobilitu a staví ve Španělsku novou továrnu na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Wayne Griffiths, šéf značek Seat a Cupra, ale agentuře Bloomberg vyjádřil své obavy ohledně plánů Španělska v souvislosti s elektromobilitou. „Od příštího roku bude asi polovina mé společnosti vyrábět elektrická auta,“ říká Griffiths. „Ve Španělsku pro to zatím není trh, a to mě znepokojuje. Příští rok budeme vyrábět elektromobily, ale pro koho? Je to jen 5 procent trhu.“

Mnozí stále věří tomu, že se trh rozjede společně s příchodem levnějších modelů. A také s větší rozšířením fotovoltaických systémů na rodinných domech. V tomto směru je ale velkým problémem mnohde nedostatečně dimenzovaná rozvodná síť, která často zájemcům neumožňuje potřebné připojení. A množí se i různé restrikce. Naposledy např. nedávno v Nizozemsku, kde by se kvůli přetížení elektrické sítě neměly elektromobily nabíjet ve špičce. Ve hře bude brzy jistě i přiškrcení dobíjecího výkonu, aby bylo stále dostatek energie pro preferovaná tepelná čerpadla moderních budov.