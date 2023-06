Škoda dostane na starosti spalovací motory pro celý VW. Už chystá výrobu

Jako první představila své plány v uplynulém týdnu značka Volkswagen. Mladoboleslavská Škoda měla nejdéle ze všech sázet na spalovací motory, uvádí Handelsblatt.

Šéf koncernu Oliver Blume by chtěl celou firmu zefektivnit. Jednotlivé značky si zatím udrží alespoň dílčí nezávislost, ale má se od toho upouštět. Každá ze značek dostane specifický úkol, centralizace má být vyšší.

Kromě zefektivnění a sjednocování vývojových prací se koncern zaměří na uspořádání továren. Výrobu jednotlivých modelů chce koncern přerozdělit tak, aby všechny fabriky byly srovnatelně vytížené. Podle Handelsblattu má Škoda „nést prapor spalovacích motorů“. Škoda by měla dostat na starost vývoj spalovacích motorů pro celou skupinu. Na rozdíl od zbytku koncernu se česká značka má zaměřit na klasická auta, i když zbývá jen dvanáct let do chvíle, kdy má být podle rozhodnutí Bruselu ukončen prodej nových vozů se spalovacím motorem. Podle Handelsblattu se nabídka Škody omezí na pět až šest modelů. V Česku by se tak mohly vyrábět spalovací vozy dalších koncernových značek a naopak nové elektromobily Škody se nejspíš budou vyrábět mimo Česko – už dlouho je definitivně jasné, že nejlevnější elektrická škodovka se bude montovat ve Španělsku spolu se sbratřenými modely Volkswagenu a Cupry (Seatu).

Doping pro Mladou Boleslav

Po letošním březnovém oznámení automobilky Škoda, že začíná přebírat celkový vývoj spalovacích motorů řady EA 211, se do Mladé Boleslavi chystá přesun výroby nejprodávanějšího zážehového motoru Volkswagenu – čtyřválce 1,5 TSI, v nejnovějším provedení Evo2.

Krátká zpráva ve Škodováckém odboráři odhalila, že se v motorárně v Mladé Boleslavi již pilně připravují na rozjezd motoru 1,5 TSI Evo2, který se tam má vyrábět od roku 2025. Na dotaz iDNES.cz zástupci automobilky Škoda upřesnili, že v současné době probíhají jednání s dodavateli a připravuje se úprava stávajících provozů, která proběhne v příštím roce. Než se spustí výroba nového motoru EA 211 1,5 TSI Evo2, vyžádá si to rozsáhlé úpravy mechanických obráběcích linek pro výrobu hlav válců a klikových hřídelí, ale samozřejmě také montážních linek a vývoj nového řídicího softwaru.

Tato skutečnost je vítaným dopingem pro sebevědomí Škody Auto poté, co nejen kvůli drahým energiím „zamrzl“ projekt tuzemské obří baterkárny pro elektromobily. Vše lze samozřejmě vidět i z druhé strany, a určitě se tedy objeví i hlasy, že se tímto Volkswagen zbavuje neperspektivní a energeticky náročné výroby, na kterou silně dolehnou stále zdražující emisní povolenky.

Od roku 2025 ponese motor 1,5 TSI Evo2 označení „Made in Czech republic“.

Volkswagen si chce určitě tímto krokem „uvolnit ruce“ a plně se soustředit na elektromobily. Přesun výroby motoru 1,5 TSI Evo2 má přínos i pro Škodu. Výroba spalovacích motorů má v Mladé Boleslavi již více než 120letou tradici, a skýtá i určitou příležitost do budoucna. Spalovací motory se totiž v globálním měřítku ani po evropském zákazu jejich prodeje v roce 2035 vyrábět rozhodně nepřestanou. A „udržování ohně“ pro případ, že by v Evropské unii nakonec zvítězil zdravý rozum nad ideologií a došlo k odložení této hranice na později, dává určitý smysl. V dnešní překotné době nelze vyloučit skutečně nic.

Rodina bude kompletní

V Mladé Boleslavi od roku 2012 již probíhá výroba některých motorů řady EA 211. Vznikají tam agregáty o objemu 1,0 až 1,6 litru pro použití v EU, ale i v Mexiku, Indii a v Africe. Jejich produkce byla zahájena v roce 2012 typem 1,0 MPI. Poté se soustředila i na agregáty 1,2 TSI a 1,4 TSI. Později přibyly i 1,0 TSI a 1,0 MPI Evo. V listopadu 2022 měli v mladoboleslavské motorárně malé jubileum, když tam byl vyroben již čtyřmiliontý motor řady EA 211. Agregáty pro vybrané modely ostatních koncernových značek se ale v Mladé Boleslavi produkují již od roku 1997.

Motor 1,5 TSI Evo2 je globálním agregátem koncernu Volkswagen.

Klíčový motor koncernu VW

Motor 1.5 TSI Evo2 je vlajkovou lodí řady EA 211, která zahrnuje napříč uložené atmosférické tříválce MPI a přeplňované tříválce i čtyřválce TSI. Ty nachází využití v padesáti modelových řadách značek Škoda, Volkswagen (osobní i užitkové), Audi, Seat, Cupra a Jetta (levná značka pro čínský trh).

Moderní čtyřválec kompaktní konstrukce, který byl zpočátku k dispozici ve verzi o výkonu 110 kW, je připraven pro různé stupně hybridizace. Je tedy připraven na normu Euro 7, která bude patrně o tři roky odložena, popřípadě v ideálním případě zrušena. V plug-in hybridní verzi by ve spojení s elektromotory mohl disponovat výkonem až 200 kW. Navíc je koncipován i pro spalování paliv, které obsahují složky z obnovitelných zdroj.

Kromě výfukového turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek má motor 1,5 TSI Evo2 vylepšený systém deaktivace válců a vysokotlaké vstřikování paliva, které vytváří tlak až 350 barů. Plazmová povrchová úprava pracovních ploch válců snižuje tření a jeho katalyzátor a filtr pevných částic je kvůli lepším emisím v jednom modulu v blízkosti motoru. Celkově je tedy nová patnáctistovka poměrně sofistikovanou záležitostí.

Rodina motorů řady EA 211.

Technické finesy nebyly Škodě cizí ani v minulosti. Po převzetí mladoboleslavské značky Volkswagenem měly škodovky paradoxně pokročilejší celohliníkovou technologii motorů, zatímco bloky vozů z Wolfsburgu byly na počátku 90. let ještě z litiny. Škoda dokonce jako první v Evropě od roku 1964 vyráběla blok motoru metodou tlakového lití hliníku do ocelové formy. Jednalo se o úsporný a efektivní způsob výroby na základě patentu ing. Josefa Poláka z roku 1922. Odlitek bloku litrového motoru embéčka vážil po opracování jen 9,6 kg. Není bez zajímavosti, že licenci od Škody tehdy koupil Renault a tuto technologii použil pro produkci motorů pro model R16. Přestože někteří technici ve Škodě posazovali hned zpočátku i hliníkovou hlavu válců, dočkal se jí až v roce 1987 motor pod kapotou favoritu.