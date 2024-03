Nizozemsko může dobíjet elektromobily, nebo domácnosti. Obojí ne, síť nestačí

Začneme zeširoka. Společnost Stedin se řadí k největším provozovatelům elektrické sítě v Nizozemsku. Poskytuje energii přibližně dvěma milionům domácností a zajišťuje další dva miliony připojení pro malé a velké firmy, ať už běžné provozovny nebo výrobní závody. Současně má také „pod palcem“ Utrecht, Haag a Rotterdam, tři ze čtyř nejlidnatějších nizozemských měst.

Perspektivní partner, řeklo by se. Jenže pohled do statistik hospodaření energetického gigantu odhaluje něco jiného. Byť dnes prodává elektřiny víc a přibližně o 150 milionů eur dráž než před sedmi lety, čisté zisky společnosti poklesly za tuto dobu desetkrát. Místo 423 milionů eur v roce 2017 je to dnes jen necelých 40 milionů.