Elektrická Solterra je subaru se vším všudy. Projeli jsme ho i v bahně

Když už jsme u toho příměru ke škodovkám, je tu ještě jedna zajímavá paralela. Obě automobilky ročně prodají kolem milionu automobilů. Zdá se vám to jako vysoké číslo? Z hlediska prodejů možná, ale z hlediska vývoje něčeho tak revolučně nového, jako je elektromobil, to dost není.

Takové prodeje vám jednoduše nevygenerují dost velký rozpočet na vývoj, a proto musíte spojit síly s koncernovými kolegy. Proto Volkswagen připravil pro své automobilky elektrickou modulární platformu MEB, která je technickým základem Enyaqa, a Toyota zase dodala svůj elektromobil bZ4X, aby si ho Subaru dotvořilo k obrazu svému. Povedlo se? Po prvních kilometrech musíme říct, že vcelku ano.

Ostřejší design Subaru

Proti Toyotě nevypadá Subaru Solterra tak futuristicky. Má klasickou subaráckou šestiúhelníkovou masku a výrazné přední světlomety, což z něj dělá relativně normálně vypadající auto. To budou pro tradiční fanoušky Subaru jistě plusové body. Příď i boční linie jsou celkově ostřeji řezané s výraznějšími prolisy, které dobře ladí například s poslední generací SUV modelu Forester, jehož hranatý design jde podobným směrem.

Snaha Subaru odlišit auto designově od Toyoty je zřejmá, nicméně zejména zadní partie rukopis největší automobilky světa pořád nesou. Od B sloupku dále tak Solterra vypadá jako nižší a dynamičtější sourozenec Toyoty RAV4. Na Toyotu si vzpomenete i u designu a ergonomie ovládacích prvků v interiéru, což ale podle mého není na škodu.

Horší je to s viditelností přístrojového štítu, který je podobně jako u současných Peugeotů umístěn až nad věncem volantu. Sesterská Toyota tento problém řešit nebude, protože místo volantu používá „formulovou verzi“ bez jeho vrchní části. Stejně jako Tesla Model S Plaid. Subaru však dobře odhadlo, že vzhledem k dobrodružnější povaze jeho zákazníků bude neskonale lepší auto mimo silnice ovládat klasickým volantem.

Daní je bohužel riziko horší viditelnosti přístrojového štítu. Pokud rádi sedíte nízko a přitom preferujete vyšší pozici volantu, tak prostě spodní čtvrtinu přístrojů neuvidíte. Férové je ale říct, že v této části žádný důležitý údaj není a bez informace o celkovém nájezdu kilometrů se asi obejdete.

Interiéru jinak dominuje mohutná středová konzole s přehledným ovládáním převodovky a velkým displejem infotainmentu. Část palubní desky před spolujezdcem je čalouněná hrubou látkou, což vypadá v kontrastu s leskle černým dekorem středové části velmi zajímavě.

Klíčovou výhodou Solterry je však vnitřní prostor. Celková velikost je sice někde mezi Foresterem a Outbackem, ale díky většímu rozvoru náprav Solterra oba sourozence v otázce prostoru pro cestující překonává. Interiér je širší a místa vzadu je tu opravdu dost. Delší karoserie s menšími převisy však neznamená žádné kompromisy v pevnosti.

Pevné a odolné Subaru

V roce 2016 Subaru uvedlo v nové generaci modelů XV a Impreza novou extrémně pevnou platformu SGP. Z hlediska jízdních vlastností a ovladatelnosti to byl obrovský skok kupředu srovnatelný snad jen s politím živou vodou. Auta byla najednou daleko přesnější, lépe se vypořádávala s nerovnostmi a ve volantu jste měli pocit, že nikde není ani milimetr zbytečné vůle.

Na SGP jezdí teď i nový Outback s Foresterem a jejich mezigenerační posun v jízdních vlastnostech byl podobně skokový. Solterra muziku ještě přitvrzuje. Instalací baterie se torzní tuhost elekrifikované platformy e-SGP zvýšila o dalších 120% a to je na jízdních vlastnostech znát.

Elektrické Subaru má podobně přímou odezvu volantu, jako jeho spalovací sourozenci a na sebemenší pohyb volantem reaguje velmi ochotně. Nemusíte ani zlomek sekundy čekat, než se auto zkroutí správným směrem, ale prostě hned udělá do chcete.

Taková přímost a plný pocit v řízení je opravdu velmi osvěžující, a navíc dokonale maskuje vyšší hmotnost elektromobilu. V utažených zatáčkách na mosteckém polygonu reagovala Solterra výborně, ochotně se skládala do zatáček a nechala si v obloucích líbit i překvapivě vysoké rychlosti.

Pevnost karoserie byla znát také v offroadové sekci, kde i s tužším naladěním tlumičů dokázala kola dobře kopírovat všechny nerovnosti bez zbytečných rázů do karoserie. Přesně tak, jako to umí třeba i Outback. V kabině Solterry máte pocit, že pohyb mimo zpevněné cesty auto nijak zvlášť nebolí. Podvozek při ní působí opravdu robustně a bytelně. Pro jízdu mimo silnice má Solterra navíc výborně naladěný pohon všech kol.

V offroadu se neztratí

Důkazem, že Solterra není žádná silniční fajnovka, jsou bezesporu dvě různá nastavení terénního režimu X-Mode verze AWD. První z nich je určený na sníh a šotolinu, druhý pak na hluboký sníh a bahno. Nechybí ani asistent pro sjíždění kopců s regulací rychlosti voličem tempomatu. V reálných podmínkách offroadového polygonu se na šotolinových výjezdech pohybovalo auto krásně jemně, bez dramatických prokluzů kol.

I když zastavíte v půlce výjezdu a chcete se znovu rozjet zaberou všechna čtyři kola rovnoměrně s plynulým nástupem točivého momentu, podobně jako kdybyste se rozjížděli v redukovaném režimu převodovky. Rozdělení točivého momentu mezi obě nápravy je hodně rovnoměrné, což je v terénu také jednoznačná výhoda.

Samotný režim X-Mode funguje stejně jako u spalovacích sourozenců. Pokud se se Solterrou dostanete do situace, kdy některé z kol úplně ztratí přilnavost, umí X-Mode chroupavým přibržďování tohoto kola dostat více točivého momentu na opačnou stranu nápravy a dostat auto ven z komplikované situace. V terénu se také hodí světlá výška 210 mm, což je jen o 10 milimetrů méně, než má Forester. Samozřejmostí je také zvýšená ochrana spodku baterie.

Výkonu tak akorát

Baterie verze AWD s pohonem všech kol má kapacitu 71,4 kW, což by Solteře mělo stačit na dojezd 413 km (WLTP). Výhodou je možnost relativně rychlého nabíjení nabíjecím výkonem až 150 kW. Z 0 do 80% kapacity baterie jste tak schopni auto nabít do 30 minut. Výkon čtyřkolky se dvěma elektomotory je 218 koní. Hodnota to není nijak ohromující, ale autu dává vlastně docela slušnou dynamiku.

Líbí se mi, jak plynule Solterra zrychluje. Už od prvního milimetru chodu pedálu je nástup točivého momentu krásně lineární bez prvotního „výskoku“ vpřed, který je typický pro některá auta s elektrickým pohonem. Subaru v Solteře také nabízí možnost jednopedálového ovládání. Tuto funkci aktivujete tlačítkem na palubní desce.

Neutrální poloha plynového pedálu se posune zhruba do třetiny jeho chodu. Při stlačení pod tuto úroveň auto akceleruje, nad ní zase brzdí téměř v úrovni plné rekuperace. Úroveň rekuperace si můžete mimo tento režim volit pomocí pádel pod volantem, což je podle mého uživatelsky nejpříjemnější řešení.

Jedinou výtkou směrem k prvnímu elektrickému Subaru po prvních pár kilometrech je snad až příliš konzervativně nastavený pohon a stabilizace. Zatímco pro terén je rovnoměrné rozdělení točivého momentu spíše výhoda, na sinici by autu slušelo o pár procent navíc vzadu. Skvělé řízení a ovladatelnost auta by si to zasloužila. Třeba nás ale Japonci překvapí a sériové auto bude mít jiné finální nastavení. Uvidíme.

Solterru pořídíte ve třech úrovních výbavy - Comfort, Executive a Executive+. Už základní úroveň je dostatečně bohatá a obsahuje osmnáctipalcová litá kola, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, vyhřívané sedačky, kamerový systém snímající 360° kolem vozu, dvouzónová automatická klimatizace nebo 12,3“ displej na palubní desce.

Ve střední výbavě dostanete navíc 20“ kola, kožené sedačky, vyhřívání sedadel vzadu, elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce, bezdrátové nabíjení telefonu, vyhřívaný volant nebo audiosystém od Harman/Kardon. Plná výbava pak přihodí jen dvoubarevné lakování karoserie a panoramatické střešní okno. Cenu české zastoupení Subaru očekává někde na úrovni 1 600 tisíc korun.