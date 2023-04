Belgický stát bude od roku 2024 kupovat jen elektromobily, Česko nespěchá

Stát a veřejné instituce vůbec by měly výhledově kupovat pro své potřeby výhradně elektromobily. Evropská unie má směrnici na to, jak by postupně měl růst podíl bezemisních vozidel ve vozových parcích veřejných organizací.