Naftová auta odnaučila lidi řídit, říká šéf policejních řidičů

Služba u vás bude docela elitní. Máte nával zájemců, nebo si je musíte hledat? Jak si je vybíráte?

Dostat se k nám není lehké. Přihlásí se třeba 15 lidí. Když s nimi procházím obsah výběrového řízení, mají obavy z různých věcí, ale na jízdy si všichni věří. Tvrdí, že jsou nejlepší piloti u policie, ale přesně dvě třetiny z nich vypadnou při jízdách. Nemají vůz v ruce, neumí cítit auto, vžít se do situace. Svou roli hraje stres, jsou pod tlakem, přestože mají na každou ze čtyř úloh tři pokusy. Jsou nervózní a dělají chyby. I v provozu – neznají pořádně pojem defenzivní jízda a nejsou schopni ji uplatnit. Pak se s nimi hned v prvním kole rozloučíme.

Do druhého kola na psychotesty postoupí pět osob, zpravidla jedna vypadne. Pak přijdou na týden do lesa a zvládnou to tři, kteří ukážou týmového ducha, že se nevzdávají v situacích, kdy už nemůžou, jsou na dně a je po nich vyžadována týmová souhra. A za ty tři jsme velmi rádi.

Prozradíte něco z těch čtyř úkolů?

Klidně všechny: losí test, couvání mezi kužely, dobrždění u garáže – vjedete určitou rychlostí a musíte zastavit tak, abyste nenabourali. A otočení na dvouproudé komunikaci.