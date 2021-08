KOMENTÁŘ: O cestě do pekla je rozhodnuto. Zkrat v motorismu neodvrátíme

Nevzdáme to. Slibujeme. Bylo by samozřejmě jednodušší nehádat se a „jít s dobou“. V posledních týdnech nám zástupci některých automobilových značek mezi čtyřma očima řekli asi toto: „Kluci, nebylo by už lepší smířit se s tím, že elektromobilitu nezastavíte ani nezbrzdíte, a začít psát o elektromobilech tak nějak hezky? Vždyť jsou to super stroje a všechny parametry se pořád zlepšují, tak co furt máte?“