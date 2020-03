S mobilem pod polštářem: dispečerka má na povel autobusy a řidiče

Bývala to takříkajíc chlapská práce. Vyžadovala rozhodnost, samostatnost, rychlý úsudek. To stále platí. Když se ale k tomu přidá šarm, kreativní myšlení a nádavkem schopnost zvládnout i více telefonátů v jeden okamžik, přesouvá se tato profese rázem mezi ženská povolání. „Na dispečink v dopravě jsou ženy lepší než muži, mají to jednodušší; umějí si říct o pomoc a muži jim rádi vypomůžou,“ poznamenává Naďa Mendlová, která už třináct let z dispečinku řídí autobusové linky či zájezdy.