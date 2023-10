Navrhování auta je hlavně kličkování mezi předpisy, vysvětluje designér Škody

Dodává, že mu však hodně pomáhá virtuální realita. S 3D brýlemi, které se při tom používají, a ze kterých se některým při práci točí hlava, se sžil rychle, prý pomocí virtuálních her.

Jiří Hadaščok dnes ve Škodě Auto působí na pozici koordinátora exteriérového designu. Do oddělení nastoupil jako praktikant v době, kdy se finišoval design prvního Superbu, jeho podpis nese mnoho škodovek realizovaných i těch, které se představily jako koncepty.

Podílel se kupříkladu na tvorbě kompletní řady Škoda Rapid, která byla slabikářem designu značky v uplynulé dekádě, pracoval na designu evropské, indické, čínské i ruské verzi. Jeho tým stál u návrhu exteriéru posledních evropských spalovacích modelů značky Škoda, jako například Karoq, či nově představeného modelu Kodiaq druhé generace.

Jako vedoucí projektu pracoval na čtvrté generaci modelu Superb, který dorazí za pár týdnů. Za ikonický model značky považuje model Octavia první generace, „dodnes nezestárla,“ chválí dobrou práci svých kolegů, do práce jezdí Superbem Combi. „Musí být černý, mám černou barvu rád,“ doplňuje.

Pro iDNES.cz Jiří Hadaščok vysvětluje, jak musí designéři moderních aut především kličkovat mezi předpisy, požadavky zákazníků, strategii značky a vlastními odvážnými představami o designu budoucích vozů. Hlavně vytvarovat, neotřele příď vozu, aby vypadala progresivně a unikátně a přitom zcela odlišně od konkurence, je kvůli technickým požadavkům, velmi náročné. Často se tak stane, že i ten nejkrásnější návrh musí být rapidně pozměněn, aby byl technicky proveditelný.

Automobilový design je ještě umění, nebo to umění nikdy nebylo? Jak to vlastně je?

S uměním je a bude design spjatý vždy, ale musí to mít i technické pozadí, základ, na kterém se celý design tvoří. Je to oblast průmyslového designu, kde se designér musí orientovat i v technice a technologiích, aby byl schopen dovézt takový komplexní produkt, jako je automobil, do výroby ke spokojenosti budoucího zákazníka.

Takže je to takový boj mezi vámi, techniky, předpisy a výrobou?

Boj asi není to správné slovo, spíše souhra se všemi odděleními a lidmi, kteří na vývoji nového modelu spolupracují. Designéři, kteří vedou projekty budoucích vozů mají s navrhováním většinou letité zkušenosti a vědí, na co se při práci zaměřit, kde je široké pole pro kreativitu a kde naopak máme ruce svázané.

Co vás dnes omezuje, přistřihává vám to křídla?

Třeba stále novější a novější technické a homologační předpisy nám kreativitu vice a více ořezávají, ale je to hlavně z důvodů větší bezpečnosti našich produktů, což je pochopitelné a plně respektované. Designéři samozřejmě nechtějí mít limity, hranice. Chtějí pracovat s volnou rukou a také u prvních návrhů to tak většinou je. Limity jsou ale v technologiích, konstrukci, homologačních předpisech a také ve financích. Naše produkty musí být nejen krásné, moderní a bezpečné, ale i dostupné.

Jaká část je dnes nejvíce vázána předpisy?

Za exteriér je to zejména přední část a oblast kabiny, které musí splňovat veškeré bariérové předpisy, ochrany chodců a homologace. Při bezpečnosti není brán zřetel pouze na pasažéry uvnitř samotného vozu, ale i na ostatní účastníky provozu, chodce, cyklisty a řidiče okolních aut.

Jaká část se vám na vašem novém Kodiaqu nejvíce líbí?

Musím říci, že předek je pro mě velmi dominantní a dynamičtější než předchozí generace, zvláště pak u předních světel s krystalickým prvkem odvedl náš designérský tým zodpovědný za osvětlení vozů úžasnou práci. Typickým prvkem je D sloupek, který je pro tento model unikátní a mezi vozy Škoda jedinečný.

Opticky protahuje siluetu, byl to záměr? Vy už dnes ve Škodovce z SUV děláte tak trochu kombíky.

Chtěli jsme zviditelnit dynamičnost a vnitřní prostor vozu. Když odtrhneme D sloupek od bočnice, tak se nám opticky protáhne celá kabina. Tímto poukazujeme na prostornost uvnitř a zároveň opticky zvětšujeme samotnou velikost vozu.

D sloupek bude vždy barevně odlišný? Nebo jsou různé barvy? Je varianta bez odlišnosti?

Bude v unikátním odstínu Dark Chrome nebo u sportovních verze Sportline v lakované černé lesklé barvě.

Ještě nějaký detail, který máte hodně rád?

Velmi zajímavé a jedinečné mezi vozy Škoda je spojení zadních světel, kdy jsou světla propojena červenou linií pod nápisem Škoda. To je u našich vozů poprvé.

Prozraďte nějaké designérské fígly. Když propojíte zadní světla, auto se opticky rozšíří, když chcete siluetu protáhnout, uděláte černé sloupky. Ještě nějaká pravidla?

U tohoto auta jsme zvýšili tak zvanou tornádo linii oproti první generaci. Tu najdeme na boku vozu a, táhne se od předního světlometu až dozadu nad sdružené zadní svítilny. Zvýšením jsme přidali na robustnosti a dominantnosti. Chtěli jsme podtrhnout i dynamičnost, což zvýrazňuje i linie prahů na dveřích, která se zvedá směrem dozadu spolu se spodní linií bočních oken.

Ještě taková specialita ohledně černého olemování kol. Není úplně symetrické při bočním pohledu. Jak jej tvarujete tak, aby to pasovalo k vozu?

Přední a zadní plastové lemování kol, neboli výkroje kol, nejsou a nemohou být identické. Přední kola se natáčejí podle směru jízdy, zadní ne, tím pádem mají rozdílné takzvané obálky kol, podle kterých se výkroje navrhují. Jednoduše řečeno, kola nesmí v žádné poloze narazit do výkrojů. To je pro nás limitní. Dále většinou, a u modelu Kodiaq druhé generace je tento prvek markantnější, se zadní výkroj designuje dynamičtěji. Opticky pak odlehčuje hmotu celé postranice a dodává zádi potřebnou vzhledovou rychlost.

Lemy jsou i jinak tlusté. To tam milimetry hrají takovou roli?

Ano, je to takový designérský trik, který okem na první pohled nevnímáte, ale celkovému dojmu z boku vozu velmi pomáhá. Většinou se zadní lem dělá o pár milimetrů širší. Opticky pak nepůsobí menší než přední a díky větší hmotě, která je nad zadním kolem, optimalizuje proporci postranice vůči zbytku auta.