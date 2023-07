Šéf Renaultu říká, že má těžkou hlavu z Číny, která drží Evropu v šachu

Druhá největší ekonomika světa ovládá klíčové suroviny pro výrobu baterií pro automobily. Riziko, že Čína přeruší dodávky surovin mu nedává spát, řekl na konferenci v Aix-en-Provence.

Jean-Dominique Senard

„Nedávné rozhodnutí Číny omezit vývoz dvou kovů – gallia a germania – používaných v polovodičích a elektrických vozidlech by mělo evropské představitele varovat,“ řekl Senard. „Samozřejmě, že mě to v noci budí – je to zásadní strategický problém: přes noc se můžeme dostat do šílené situace a to nikdo nepředpokládal,“ dodal. Projevila se podle něj přílišná závislost Evropy na Číně a také potřeba vybudovat nákladný dodavatelský řetězec.

„Když mluvím o čínské bouři, mám na mysli dnešní silný tlak související s dovozem (elektrických) vozidel z Číny do Evropy,“ řekl Senard. „Jsme schopni vyrábět elektromobily, ale bojujeme za zajištění bezpečnosti našich dodávek,“ dodal.

Jean-Dominique Senard

Čínské odvětví elektromobilů a dodavatelský řetězec surovin jsou výsledkem mnohaletých investic, jejich replikace by podle něj stála miliardy eur.

Čínská vývozní omezení jsou dalším projevem soupeření Pekingu a Washingtonu v oblasti technologií a mohou způsobit další narušení globálních dodavatelských řetězců. Evropa se ocitla uprostřed sporu, což ji nutí hledat alternativy pro nejhorší možný scénář.

V případě náhlého nedostatku baterií kvůli výpadku surovin by byl podle Senarda klíčový vývoj alternativních paliv - například syntetických e-paliv a vodíku.