Evropa se žene do drahého průšvihu s bateriemi pro elektroauta, nemá suroviny

Zpráva varuje, že EU by tak nemusela dosáhnout svých klimatických cílů. „Plány EU jsou totiž ve velké míře závislé na přechodu k elektromobilům poháněným pomocí baterií,“ připomíná agentura Reuters.

Členské země Evropské unie letos definitivně schválily normu, která od roku 2035 prakticky znemožňuje prodej nových benzinových a naftových aut v EU. „To pro EU dělá z baterií strategickou nutnost,“ uvedl ECA. „Evropský bateriový průmysl však zaostává za globální konkurencí, zejména za Čínou,“ dodal.

„Pokud nebude dostatek akumulátorů, může Evropa nakonec datum ukončení výroby posunout,“ varovali auditoři. „Druhou možností je, že se Evropa stane závislou na akumulátorech ze zahraničí nebo na dovážených elektromobilech, což by mělo dvojí účinek, poškodilo by to domácí průmysl akumulátorů a evropský automobilový průmysl,“ varuje komentátor Euractivu Sean Goulding Carroll.

„Podle zprávy ECA hrozí, že EU bude v oblasti akumulátorů dlouhodobě závislá na jiných zemích, což zpomalí její přechod na vozidla s nulovými emisemi,“ píše Euractiv. „Navzdory snaze o oživení rodícího se průmyslu akumulátorů zůstává EU daleko za světovými konkurenty, protože v závodě o akumulátory mají USA i Čína náskok. V současné době se Čína podílí na celosvětové kapacitě výroby akumulátorů 76 %.“

Zpráva varuje, že výrobci baterií by mohli dát před EU přednost jiným regionům, například Spojeným státům, které jim nabízejí rozsáhlou podporu. Poukazuje rovněž na vysokou závislost EU na dovozu surovin a na hrozby pro konkurenceschopnost EU spojené s rostoucími cenami surovin a energie.

„Evropa také zaostává za svými konkurenty v přístupu k surovinám nezbytným pro výrobu akumulátorů, jako jsou kobalt, nikl a lithium. Domácí dodávky těchto materiálů jsou omezené a EU je závislá na dovozu. Podle zprávy pochází 87 % dovozu surového lithia z Austrálie, 80 % manganu z Jihoafrické republiky a Gabonu, 68 % surového kobaltu z Demokratické republiky Kongo a 40 % surového přírodního grafitu se dováží z Číny,“ píše magazín Autoweek a připomíná, že za poslední dva roky se cena lithia zvýšila o 870 %, zatímco cena niklu vzrostla o více než 70 %. „Auditoři kritizovali i dlouhou dobu, po kterou se evropské těžební provozy stávají produktivními, a poznamenali, že od objevení těžebních zásob k výrobě zde uplyne 12 až 16 let.“

„Nedostatek akumulátorů vyráběných v Evropě podle auditorů znamená, že automobilový průmysl na kontinentu může mít problém najít akumulátory vyráběné v tuzemsku pro uspokojení rostoucí poptávky po elektromobilech,“ vysvětluje Sean Goulding Carroll.

„Pokud tolik sázíte na elektromobily a víte, že nemáte pod zemí dostatek surovin, tak to znamená, že buď nakonec nesplníte cíl pro rok 2035, nebo budete závislí na třetích zemích,“ řekla Annemie Turtelboomová, členka ECA, která audit vedla. To by podle ní mohlo zdražit elektromobily vyráběné v Evropě, protože výrobci automobilů podléhají cenám účtovaným třetími zeměmi. „Ve zprávě jsme varovali, že se skutečně elektromobily mohou stát pro evropské občany nedostupnými, protože nemáte zcela ve svých rukou tvorbu cen,“ cituje Turtelboomovou Euractiv.

„EU se v případě baterií nesmí dostat do stejně závislé pozice jako v případě zemního plynu. V sázce je její ekonomická suverenita,“ uvedla Annemie Turtelboomová. „Plánem na ukončení prodeje nových benzinových a naftových aut do roku 2035 EU silně sází na baterie. Mohla by však být ve slabší pozici z hlediska přístupu k surovinám, atraktivity pro investory a nákladů,“ dodala.

EU podle Turtelboomové čelí riziku, že nesplní své emisní cíle pro rok 2035, nebo je splní pomocí dovážených baterií. „To by poškodilo evropský průmysl,“ uvedla Turtelboomová. Upozornila rovněž, že baterie by se musely dovážet za velmi vysoké ceny. „Pokud jste závislí na třetích zemích, tak to znamená, že samozřejmě nemáte efektivitu nákladů ve vlastních rukou a jak jsme viděli v případě zemí OPEC a Ruska, jste závislí na ceně stanovené třetí zemí,“ cituje Turtelboomovou Euractiv.

9. května 2023

„Zpráva se ptá, proč strategie EU nevyčísluje kapacitu průmyslu akumulátorů, která by pokryla vyšší poptávku vyplývající z mandátu pro vozidla s nulovými emisemi,“ uvádí magazín Autoweek. „Očekává se, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektromobilů, přičemž tento počet bude rychle narůstat poté, co bude v roce 2035 ukončen prodej nových automobilů na fosilní paliva.“