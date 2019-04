Mistr Evropy popisuje svůj závodní tahač, řidičák na něj má jen krátce

Na titul mistra Evropy dosáhl v roce 2017, řidičák na nákladní auto si ale udělal až potom, na oslavu a až na druhý pokus.



BUGGYRA FAT FOX motor: GYRTECH Race Power MK16-3EC, 12 500 ccm

točivý moment: 6000 až 6500 Nm

max výkon: 1200 koní

hmotnost: 5350 kg

max. rychlost: 160 km/h el. omezena

převodovka: 16st. manuální ZF/GYRTECH 2014

převodovka: manuální se vzduchovou podporou

kabina: hliníková

podvozek: ocelový rám

„Rádi se mě na to ptali, tak jsem tomu udělal rázný konec, do sezony 2017 jsem řidičák na kamion neměl. Když jsem se stal mistrem Evropy, dal jsem si předsevzetí, že až to jednou vyhraju, udělám si řidičák na kamion. Takže už jsem si ho udělal a céčkový řidičák mám. Samozřemě abych mohl jezdit na okruzích, potřebuju závodní licenci,“ vysvětluje. „Docela si mě vychutnali, musel jsem opravdu všechno odjezdit a testy jsem dal až na podruhé, samozřejmě ty písemné.“

Jeho závodní speciál jezdí na speciální naftu, které spotřebuje asi dvě stě litrů na sto kilometrů. K tomu ještě přidejte obrovskou spotřebu vody. Závodní tahač má totiž vzduchové brzdy, které jsou chlazené vodou. „Takže náš tahač má větší spotřebu vody než nafty, protože na nějakých čtyřicet minut jízdy spotřebujeme dvě stě sedmdesát litrů vody,“ popisuje Lacko. „Člověk musí opravdu naučit je ovládat, není tam přímá úměra jako v obyčejném autě.“ Lacko se to naučil virtuozně, to monstrum opravdu neuvěřitelně brzdí.

Pilot musí sledovat chlazení brzd. „Všechno je třeba si nastavit, opravdu se to mění kolo co kolo. Musím být rychlejší než ten budík, protože když ukáže šest set stupňů, už je pozdě,“ popisuje.

Buggyra Fat Fox má točivý moment mezi šesti až šesti a půl tisíci newtonmetry. „Rychlostí tady máme dvě řady, horní, spodní a všechny jsou půlené, takže dohromady máme šestnáct rychlostí. Jako kdysi v klasických nákladních vozech,“ popisuje.

Ovládání je podle pilota který má závodní zkušenosti i s osobními okruhovými speciály podobné závodnímu osobáku. „Největší rozdíl je v těch vzduchových brzdách a pak samozřejmě v hmotnosti.“ Závodní tahač váží pět tun. „Člověk si na to musí zvyknout, i na to, že sedí o trochu výš.“



VIDEO: Podívejte se do kokpitu závodního tahače Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Maximální rychlost je omezená na sto šedesát kilometrů v hodině z bezpečnostních důvodů, protože ono by to bez problémů dvě stě, dvě stě padesát jelo,“ vysvětluje. Problém je ale v tom, že trucky mají stejné pneumatiky do deště i na sucho. „Neměníme je jako při formuli 1 nebo při ostatních okruhových závodech, takže na vodě by to byl velký problém uřídit. Když se pět tun někde roztočí a hrne se po kluzké trávě, jsou svodidla jak z papíru.“

Adam Lacko ještě pro iDNES.cz prozrazuje, že pro letošní sezonu tým staví úplně nový speciál.