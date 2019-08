Nejrychlejší Český trucker bude řádit v Mostě

Mostecký Total Czech Truck Prix, který je součástí evropského šampionátu tahačů, je jednou z hlavních událostí české motoristické sezony. Letos se pojede už po sedmadvacáté. Kromě trucků se diváci mohou těšit i na série Audi Sport R8 LMS Cup, Renault Clio Cup Central Europe nebo KIA Platinum Cup.



Na dosavadní vývoj letošní sezony a na ambice pro mostecké závody jsme se zeptali mnohonásobného držitele Zlatého volantu a několikanásobného držitele titulu evropského šampiona Adama Lacka ze stáje Buggyra racing.

Adame, kolikátá mostecká Czech Truck Prix to pro vás bude?

Na Czech truck prix jsem nevynechal snad jediný ročník od té doby, co závodím v tahačích. A to je nějakých zhruba deset let.

Spanilá jízda městem S Adamem Lackem i ostatními jezdci se fanoušci mohou potkat již v pátek 30. srpna v ulicích Mostu, kde proběhne tradiční spanilá jízda závodních speciálů. Jejím cílem bude mostecké 1. náměstí, kde bude od půl páté do šesti hodin odpoledne probíhat autogramiáda závodníků a doprovodný kulturní program.

Po osmi závodech jste v průběžné tabulce třetí, pouhých osm bodů za Antoniem Albacetem. Na domácím okruhu zabodujete a vyšvihnete se na druhé místo?

Teď jsme přesně v polovině sezony. Poslední závodní víkend na Nürburgringu se mi povedl a konečně jsem letos někde bral zlato. To mě dostalo na celkově třetí příčku. V úspěch na domácí půdě v Mostě samozřejmě doufám a na tyto závody se připravujeme nejvíc, jak umíme. Vyšvihnout se na druhou příčku by byl úspěch. Zároveň bych za úspěch považoval i udržet se na třetím místě, protože čtvrtý Norbert Kiss za mnou ztrácí pouhý jeden bod.

Jak zatím hodnotíte letošní sezonu?

Letošní sezona se v mých očích jeví jako závod od závodu lepší. Závodím v úplně novém kamionu, se kterým se sžívám a spolu s mým týmem ho postupně zdokonalujeme. I když jsem s novým strojem maximálně spokojený, celé si to musí správně sednout. Riziko nečekaného problému nebo závady je u nového stroje vždy vyšší.

VIDEO: 1200 koní závodního tahače v akci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S vedoucím tabulky Jochenem Hahnem jste dobří kamarádi. Po Mostě čekají ETRC ještě tři další závodní víkendy v Belgii, Francii a Španělsku. Existuje šance, že byste jeho náskok 75 bodů dotáhl? Je to vůbec něco, o co primárně usilujete? Nebo hlavní motivace leží někde trochu jinde?

S Jochenem skutečně jsme dobří kamarádi, ale to neznamená, že bychom do toho na trati nešli naplno. Soupeřím s ním rád, protože jsme schopní jet třeba půlku kola na pár centimetrů od sebe. Bohužel pro mě, Jochen je letos hodně silný. Ztrácíme na něj tolik bodů, že se obávám, že se mi ho nepodaří přeskočit. I když by to bylo krásné. Děláme maximum pro to, aby to i letos bylo pódiové umístění. Druhé, ale i třetí místo bych, s ohledem na to, že jsme přešli na novou techniku, pořád považoval za velký úspěch.

Máte na domácí okruh nachystanou nějakou zvláštní fintu, kterou vaši konkurenti nebudou znát? Autodrom má nový asfalt, jel jste na něm?Fintu ani snad ne. Ale cíl je jasný: vyhrát. Je to domácí závod, domácí publikum, sponzoři, kamarádi. Takže se chce člověk předvést v co nejlepším světle. Udělám maximum pro to, abychom si z toho víkendu odvezli alespoň jedno zlato. Nový asfalt jsme samozřejmě testovali. Je o něco víc kluzký. Ale nové auto už jsme tomu přizpůsobili a na trati bychom měli být velmi konkurenceschopní.

Co byste vzkázal českým fanouškům?

Přijďte fandit a podpořit mě. Když v Mostě nahlas fandí plný svah lidí, slyším je až v kokpitu, což je samozřejmě velmi povzbudivé. Jak je mým zvykem, na závěr závodního víkendu na konci cílové rovinky poděkuji fanouškům za podporu pěknými „donuty“ (z anglického doughnuts, slangový termín pro kruhové stopy od propálených pneumatik, které svým tvarem připomínají koblihy - pozn.red.).