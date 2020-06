Nejchytřejší město Středomoří. Do katalánské metropole se vydejte jedině autem

, aktualizováno

Střed velkoměsta s mediálně promrskanými turistickými skvosty nás tentokrát nezajímá. Vypravte se s námi do moderní části Barcelony, projedeme se po jejím okolí, přečtete si o chytrém systému tamní dopravy a nakonec vám dáme pár tipů, co vidět na cestě do katalánské metropole.