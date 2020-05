Město, které nikdy nespí. Projeli jsme se po silnicích bílého Tel Avivu

Co dělat v Jeruzalémě o šabatu? Odjet do Tel Avivu. To je vtip, který dokonale vystihuje rozdíl mezi dvěma největšími izraelskými městy. Prastarý, do žluta zbarvený, teplem vysušený Jeruzalém, položený v kopcích, na dohled od pouštních hor, sevřený v uličkách, je náboženské centrum, sídlo vládních institucí a parlamentu a vysněný cíl praktikujících židů z celého světa.