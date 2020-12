Automobilovému chladiči je 120 let. Určoval design mercedesů i dalších aut

Chlazení motoru prvních automobilů bylo velmi primitivní. Benzův „Patent Wagen“ měl otevřený chladící systém, kdy se voda jednoduše vypařovala a bylo potřeba ji pravidelně dolévat. Ke konci 19. století přišel u Benze konstruktér Wilhelm Maybach s novým uzavřeným okruhem chlazení s trubkovou konstrukcí, ale to pořád podle jeho představ nestačilo. Dobré chlazení byl podle Maybacha klíč k výkonnému, účinnému a spolehlivému motoru, a tak hledal dokonalejší technické řešení.

To si nechal patentovat v roce 1900, kdy vytvořil chladič, jež v principu funguje stejně jako ty dnešní. Krátké trubičky se čtvercovým průřezem o hraně 6x6 mm spájel do „plástve“, kterou skrze trubičky proudil vzduch a uvnitř kolovala chladicí kapalina. Trubic bylo celkem 8 070 a vytvořili první charakteristickou masku chladiče vozů Mercedes, a to konkrétně v modelu Mercedes 35 HP.

Ten se oproti předchozím modelům díky modernímu chlazení chlubil nebývalou efektivitou i výkonem. Zatímco „kočár bez koní“ Phoenix z roku 1898 s trubkovým chladičem spotřeboval ve svém okruhu asi 18 litrů vody na 100 kilometrů (i když šlo o uzavřený okruh, voda se vypařovala) a motor dával výkon 8 koní, model 35 HP, jak název naznačuje, disponoval 35 koňmi a na 100 kilometrů byla spotřeba vody poloviční.

Nebo, jak Mercedes-Benz uvádí, na jednoho koně výkonu bylo na 100 kilometrů potřeba jen 0,26 litru vody namísto 2,25 litru. Nový chladič dostal na vnitřní straně ventilátor, který pomáhal s chlazením v nízkých rychlostech a při stání vozu, i to je řešení, které je využíváno dodnes.

Právě Mercedes 35 HP touto konstrukcí zásadně změnil pojetí automobilu a posunul ho k principům, kterých se konstruktéři dodnes drží. Namísto kočáru bez koní dostalo auto relativně dlouhou kapotu s motorem pod ní a výraznou čelní masku, které dominoval chladič coby zároveň funkční i estetický prvek.

Toto uspořádání změnilo i rozložení interiéru, takže 35 HP je zároveň nejspíš prvním autem se skloněným sloupkem řízení, kulisou řazení nebo stejně velkými koly na obou nápravách, které od sebe byly dál než u tehdy obvyklých kočárových konstrukcí.

Dalším vozem, který v tomto ohledu přinesl posun, byl Mercedes-Benz 170 (W15) z roku 1931. U něj se chladič z důvodu lepší ochrany před nečistotami „schoval“ za mřížku masky chladiče tak, jak ji automobilky používají dodnes. Výrazná chromovaná maska chladiče se stala odznakem vozů Mercedes-Benz, jejich součástí je, byť v moderní designové interpretaci, dodnes.