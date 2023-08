Výzbroj motorkáře: helmu z druhé ruky nekupujte, chraňte si oči

Říká se, že podle oblečení poznáte motorkáře, který už „ležel“ a kterého to teprve čeká. Téma bezpečnosti motorkářů ale moc veselé není. Motocyklisté bezesporu patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu, ostatně, po střetu s pevnou překážkou zpravidla končí minimálně vážně zraněni. Některé takové srážky končí i smrtí. Podle policistů je závažnost nehod motorkářů asi šestkrát vyšší než u řidičů aut. Čísla se mohou zmírnit správným chováním na silnici a správným oblečením.

Je totiž dobré si uvědomit, že motorkáře nechrání žádná karoserie a vozovka umí být zatraceně tvrdá. Proto je správné oblečení alfou a omegou. A nejde jen o kombinézu, ale i o chránič páteře, pevné rukavice nebo vhodnou obuv. „Přestože je kůže klasickým ochranným materiálem, je na trhu bohatý výběr oblečení podle typu motocyklu, zvolte vždy viditelnou barvu, oblečení dvojitě prošité, bez volných tkaniček, řemínků apod. Při zkoušení oblečení vyzkoušejte, jak se vám bude sedět v novém oblečení na motorce. K tomu stačí simulace na židli,“ radila před časem policejní tisková mluvčí Zdeňka Papežová.

Helmu po nehodě nekupujte

Ze zákona je povinná pouze přilba a ochrana zraku. A pozor, přilbu povinně musí mít i spolujezdec! Zapomenout byste ovšem měli na možná na první pohled dobře vypadající helmy z druhé ruky nebo z pochybných e-shopů. U koupě helmy z druhé ruky si nikdy nemůžete být jisti tím, jestli v ní původní majitel neboural nebo mu třeba nespadla. I malý šrám v konstrukci helmy může znamenat, že vás v případě pádu dostatečně neochrání. A platí to i pro vaši helmu. Pokud jste s ní havarovali, kupte novou.

Platí, že helma i hledí musí být označeny schvalovací značkou, tedy velkým písmenem E v kroužku, které je doplněno jedno či dvoučíselným číslem udávajícím kód státu, který motocyklistickou přilbu schválil. Česká republika má číslo 8.

Policisté doporučují při koupi helmy vždy raději zvolit tu, která sedí skoro až příliš pevně. Časem se polstrování vymačká a pokud byste koupili helmu až příliš volnou, začala by vám padat. Ideální je, aby byla lakována výraznou barvou, díky čemuž zlepšíte svou viditelnost v provozu. A znovu opakujeme, to vše platí i pro spolujezdce! Zákon také říká, že řidič si za jízdy musí chránit zrak, a to buď štítem nebo brýlemi.

Zdůraznit musíme také nutnost správné obuvi. Ano, všichni kolem sebe čas od času potkáme motorkáře jen v teniskách. I spolujezdců, především spolujezdkyň jsou také často vidět holé kotníky. A to vše je špatně. Pevná obuv umí ochránit nohu nejen od odřenin, ale i od vážných zranění. Správné motorkářské boty umí ochránit kotník i před následky pádu těžké motorky. A holé kotníky? Kromě zmíněného musíme připomenout také fakt, že i klouby mohou prostydnout. A pak to hodně bolí.