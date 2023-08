Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Prezident Petr Pavel se za jízdu na motorce bez helmy již omluvil, jenže je tu ještě jeden problém. Co je zač jeho dvoutaktní Jawa? Nesplňuje zelené limity EU. „Jenže nebyli by to Češi, aby nevymysleli nějakou švejkovinu, se kterou se evropským ekologickým normám dostanou na kobylku,“ píše ve svém komentáři šéf domácí rubriky MF DNES Vojtěch Janda.