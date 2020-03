Česká premiéra pouličního rváče z Itálie, Ducati Streetfighter má 208 koní

Ducati po V4 superbiku Panigale logicky přichází s motorem Desmosedici Stradale i pro naháče a Italové ukazují, že to zvládnou i bez přeplňování. Bez kila pouze dvoumetrákový Streetfighter umí z jedenáctistovkového véčkového čtyřválce vytáhnout 208 koní při 12 750 ot/min a točivý moment 123 Nm při

11 500 ot/min.



A to je zde ještě nabídka okruhových výfuků Akrapovič s finálním výkonem 220 koní a 130 Nm.

Novým prvkem v kategorii naháčů jsou aerodynamické spoilery, které zlepšují chování stroje při vysokých rychlostech. Ducati s nimi před pár lety jako první přišla také u superbiků a podle továrních měření umí křidélka Streetfighteru v rychlosti 270 km/h přitlačit přední kolo k zemi silou 280 N (28 kilogramů), navíc směřují vzduch k bočním chladičům.

Také zde výrobce využil to nejlepší, co dodavatelé komponentů a elektroniky nabízejí, to znamená špičkové odpružení Öhlins a kovaná kola Marchesini.

Jak „naked“ kategorie vyžaduje, i Streetfighter dělá čest svému jménu a vypadá maximálně agresivně. Ale navrhli ho Italové, takže i přes silácký výraz je to krásná a vyvážená motorka, snad jen sedlo spolujezdce je zbytečně opticky výrazné a Ducati na něj pravděpodobně nabídne ještě aerodynamický kryt.