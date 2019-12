Zima vás už nezaskočí. Co zkontrolovat před příchodem mrazů?

Řidiči u aut se zvednutými kapotami, pokusy nastartovat motor s pomocí kabelů nebo auta tažená na laně – to jsou v mrazivých ránech časté obrázky. Za povětrnostních podmínek, kdy vládne nízká teplota a vysoká vlhkost, se projeví mnoho problémů. Najednou se ukazuje, že do té doby funkční auto nechce nastartovat, nebo došlo k zablokování kol. Některé z těchto závad nejsou tak vážné a lze je odstranit poté, co se projeví. Stává se však, že některé auto učiní nepojízdným.