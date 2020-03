Jeli jsme prvním elektroautem vyráběným v Česku. Plašičku chodců nevypnete

Druhého března sjely z nošovické výrobní linky první elektromobily a o deset dní později byla výroba prvního elektromobilu v ČR a zároveň prvního elektrického Hyundai vyráběného mimo továrny v Koreji a Číně zahájena oficiálně (čtěte zde). Kvůli bezpečnostním opatřením byl slavnostní ceremoniál podstatně komornější než automobilka plánovala, nicméně taneční číslo na píseň „A Little Party Never Killed Nobody“ (tj. „Malá party ještě nikoho nezabila“) od Fergie jen několik hodin před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru bylo vtipnou volbou.

Hyundai Kona Electric patřila s udávaným a i v reálném provozu dosáhnutelným dojezdem 449 kilometrů mezi nejpraktičtější elektroauta, sami jsme se s ní loni neváhali vypravit do Itálie.

V Nošovicích se nyní vyrábí faceliftovaná verze, která se mimo nového infotainmentu liší zejména delším dojezdem a rychlejším domácím nabíjením, přepracovanou přední nápravou a chybějícím tlačítkem na vypínání akustické signalizace jízdy při nízkých rychlostech.

Dál, lepe a rychleji

Nově homologovaná Kona Electric se chlubí dojezdem 484 kilometrů podle metodiky WLTP. Prodloužení má na svědomí zejména nové obutí, se kterým vůz míří k zákazníkům. Je to Michelin Primacy 4 s nízkým valivým odporem, což snižuje spotřebu vozu - ta má být v kombinovaném provozu 14,7 kWh/100 km. Během asi dvaceti minut testovací jízdy, kdy jsem se sice na dálnici nepodíval, ale měl spíše těžší nohu, palubní počítač ukazoval spotřebu 13,3 kWh/100 km, což je výborné.



Jak jsme sami vyzkoušeli, oproti dříve montovaným pneumatikám Nexen mají Primacy 4 podstatně lepší trakci - v situacích, kdy nexeny na voze jen zoufale kvílely, se michelinky pevně držely povrchu. To je rozhodně změna k lepšímu.



Podstatnou změnou je i rychlejší palubní AC nabíječka, je totiž třífázová a umožní až 11kW nabíjení. To je klíčové zejména pro nabíjení v domácnostech nebo firmách, které zpravidla nemají prostředky na vybudování vlastní nabíjecí stanice na stejnosměrný (tedy „DC“) proud. I zcela vybitou konu tak z třífázové zásuvky nabijete během noci do plna.

Dobrou zprávou také je, že nové kony již mají integrovaný modem pro vzdálenou komunikaci a v Česku je již konečně dostupná aplikace BlueLink, která zprostředkuje informace o vozidle, nabíjení a umožní například vozidlo na dálku vyhřát nebo vychladit. Aplikaci prozkoumáme podrobněji samostatně později.

Chodce už nevylekáte

Elektromobil se v případě, že máte vypnuté ventilátory a hladký povrch pod koly, umí pohybovat téměř zcela bezhlučně - zhruba jako když odbrzdíte z kopečka auto s vypnutým spalovacím motorem. Elektromobil to umí i do kopce. Je to příjemné, ale teoreticky nebezpečné - chodec takové vozidlo nemusí zaslechnout.

Proto jsou nově homologovaná elektrifikovaná auta vybavena generátorem zvuku (zpravidla takové kosmické hučení), který funguje při nízkých rychlostech (do cca 30 km/h) a má chodce na pohybující se vůz upozornit. V kabině je slyšet jen trochu, ven výrazněji. Řidič míval možnost tlačítkem generátor vypnout a jet zcela tiše; po vypnutí vozidla se plašička vždy znovu aktivovala.

Tlačítko pro vypnutí "plašičky chodců" již v koně nenajdete.

Pro nově homologovaná vozidla je však již možnost vypnout „akustickou signalizaci pohybujícího se vozidla“ zapovězena, a proto si na umělý hluk rozjíždějícího se vozu budeme muset zvykat.



Zakázky pro místní firmy, zkrácení dodací doby

Dobrou zprávou je, že se kona v čechách nejen montuje, ale i vyrábí. Karosérie se lisuje a svařuje na lince HMMC, plastové díly vyrábějí čeští dodavatelé ve formách, které jim Hyundai dodala a po ukončení výroby si je vezme zpět a uschová pro případ, že by bylo potřeba dovyrobit náhradní díly.

Články lithiového akumulátoru vyrábí společnost SK Innovation v maďarské továrně, hotové akumulátory z nich montuje společnost Mobis v Mošnově.

Zahájení výroby Kony Electric uprostřed Evropy se má projevit i na zlepšení její dostupnosti - výroba zatím těžce nestíhala poptávku a zákazník tak na vozidlo čekal i rok. Aktuálně je výroba plánovaná na 35 tisíc vozidel ročně s tím, že dodávky akumulátorů mají od SK Innovation v potřebném objemu nasmlouvané na dva roky.