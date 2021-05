Mustang není jen legendární Eleanor. Houpavý divoch je esencí Ameriky

Teď byste po mně jako kámen možná hodili otázku: „O Fordech Mustang toho už byla napsána spousta, tak proč další článek?“ Podobně, jako by si množství vášnivých řidičů alespoň jednou rádo vyzkoušelo Mustang na vlastní kůži, hodně pisálků by alespoň jednou chtělo mít příležitost psát o této americké legendě. A mně se podařilo sehnat kousek, o kterém by byl hřích nenapsat. Je totiž výjimečný. Například i tím, jak je obyčejný.

Originální Shelby Mustang GT 350 je dnes nedostatkové a řádně drahé auto – při aukcích hravě atakuje hranici milionu eur.