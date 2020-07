Neprodávejme auta policii, kazí nám to image, volají zaměstnanci Fordu

21:17 , aktualizováno 21:17

Když američtí policisté jezdí vozy značky Ford, kazí to veřejný obraz automobilky. To si myslí tisíce zaměstnanců, kteří společnost žádají, aby ozbrojeným složkám automobily přestala prodávat. Chtějí také, aby vyjádřila solidaritu s hnutím Black Lives Matter. Jinak podle nich přijde o zákazníky. Firma to odmítá.