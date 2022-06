Nejslavnější fordy se naparovaly v Kolíně. Hvězdou byl modrý mustang

Letos je to již 58 let, co se začala psát historie modelu, bez něhož by pravděpodobně nevznikly další ikonické americké vozy. Svou premiéru si Ford Mustang odbyl 17. dubna 1964 v americkém New Yorku, tedy v době, kdy již více než měsíc běžela v michiganském Dearbornu jeho sériová výroba.

Nový model Fordu byl reakcí na snižující se poptávku po rozměrných křižnících hltajících benzín po galonech, vznikl v době, kdy se americké automobilky snažily udržet si klientelu a uvést na trh model, který by uspokojil poptávku po malém vozu s nižšími provozními náklady.

Mustang dorazil nejprve v karosářských provedeních hard top a kabriolet, v obou případech jako dvoudvéřový čtyřmístný vůz. Ta o pár měsíců později rozšířil ještě fastback, tedy karosářské provedení se splývavou zádí.

Prodejní úspěch mustangu inspiroval další americké automobilky, vznikla tak nová kategorie takzvaných pony cars. Tedy třída sportovních kompaktních sedanů vyznačujících se dlouhou přední kapotou a krátkou zádí.

Postupem času na základě požadavků trhu vznikla i přemotorovaná provedení Mach 1, Boss 302 a nejsilnější Boss 429, tedy verze osazená sedmilitrovým osmiválcem o výkonu 381 koní.

A v neposlední řadě i verze s rukopisem legendárního Carrolla Shelbyho, ve své době úspěšného automobilového závodníka, který se musel své závodní kariéry vzdát ze zdravotních důvodů. Na vozy však nezanevřel. Společně s automobilkou Ford připravil vrchol tehdejší nabídky, verzi Shelby Mustang GT 500.

S příchodem druhé generace v roce 1973 však začal zájem o mustanga upadat. Na vině byla zejména ropná krize. Svou roli pak v předčasně ukončené epizodě druhé generace sehrál i design, kvůli kterému mustang postrádal charisma první generace.

Toto stigma si s sebou nesly i další dvě generace. Až pátá představená v roce 2004 znamenala návrat ke kořenům, designéři a konstruktéři se tehdy nechali inspirovat provedením Fastback z 60. let minulého století. Oživená legenda dala následně vzniknout v pořadí již šesté generaci mustangu, která se vyrábí dodnes.

Návštěvníci kolínského setkání mohli obdivovat různá provedení všech generací Fordu Mustang. Značnou pozornost budilo zejména bleděmodré Shelby GT 350 z roku 1969.

Na opačném konci náměstí pak byl k vidění klon vzácného Shelby GT350R. Jeden z prvních vyrobených exemplářů tohoto shelby, konkrétně prototyp s číslem podvozku SFM5R002 známý pod pojmem „létající mustang“ (The Flying Mustang), byl v červnu 2020 prodán v aukci Mecum za 3,85 milionu dolarů (cena včetně všech aukčních poplatků), tedy za v přepočtu podle tehdejšího kurzu 89 milionů korun. Šlo o testovací mulu používanou pro vývoj a implementaci nových a vylepšených komponentů pro druhý prototyp (5R001) a 34 zákaznických vozů, za jejíž volant prokazatelně usedal britský automobilový závodník Ken Miles.