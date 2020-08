Z japonského muzea nindžů zmizel těžký sejf. Zlodějům stačily 3 minuty

Zaměstnanci muzea Iga-riju v centrální japonské prefektuře Mie policii zavolali v momentě, kdy se v pondělí nad ránem spustily alarmy, napsal list The Guardian. Když dorazila první hlídka, byli už zloději dávno pryč.

Policie později popsala, že lupiči se do kanceláře se sejfem dostali pomocí páčidla. Trezor pak celý vynesli z budovy pryč. A to celé za pouhé tři minuty. Zarážející na tom podle japonských médií je především to, že sejf vážil asi 150 kilogramů. Obsahoval týdenní tržbu muzea. Za tuto dobu jej navštívila asi tisícovka lidí.

Zda byli zloději oblečeni od hlavy k patě v černém a vybaveni vrhacími hvězdicemi, podle The Guardianu není jisté.

List však připomíná, že nindžové jsou známí svou schopností kombinace násilí, bojového umění, ale i špionáže, pro kterou byli ve feudálním Japonsku vycvičeni. Nindžové byli mistry v umění šinobidžucu (šinobi - vkrádat se), nyní známé jako nindžucu (umění skrývat se).

První zprávy o těchto speciálně vycvičených bojovnících se v Japonsku objevily v 6. století.