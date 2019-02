Trezor zloděje nezastavil, ukradl z něj peníze a vybral i zbytek domu

Krádež odhalila majitelka, když přišla domů. „Narazila na otevřené dveře do garáže,“ popsala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.



V první reakci žena volala manželovi, aby se přesvědčila, zda je nechal otevřené on. Muž to však odmítl a poslal ji dovnitř, aby zjistila, co se přihodilo. A jestli je trezor v pořádku.

Otevřené ale byly i dveře, které vedou z garáže dál do domu a trezor našla žena otevřený ležet na zemi. Kolik peněz v něm bylo, ještě není přesně vyčíslené. Podle informací policie šlo nejméně o 1,8 milionu korun.

S tím se ale pachatel nespokojil a dům prohledal. Přišel si tak na dalších 30 tisíc korun, posbíral elektroniku a nepohrdl ani drahými hodinkami. „V domě byl nepořádek, věci rozházené po místnostech. Žena proto na nic nečekala a volala policii,“ uvedla mluvčí.

Místo činu následně ohledali kriminalisté, kteří zajistili stopy a vyslechli svědky.

Překvapením bylo, že se na místě našly šperky. Zlato i stříbro zůstalo ležet vedle vypáčeného trezoru.

Další škoda vznikla poškozením domu a zatím se odhaduje na 13 milionů korun. V případě dopadení pachateli hrozí až osm let ve vězení.