Zelenskyj: Když ne bezletovou zónu, dejte letadla, rakety. Kongres tleskal

„Zdravím vás jménem ukrajinského lidu, který osm let čelí ruské agresi,“ prohlásil na počátku své řeči ukrajinský prezident. Rusko podle něj nenapadlo jen Ukrajinu, ale i hodnoty svobodného světa. „Vystoupili proti našim snům, které máte i vy Američané,“ prohlásil.

Zelenskyj zmínil historické události, které mají pomoci Američanům pochopit dění na Ukrajině. „Vzpomeňte na Pearl Harbor,“ řekl prezident z odkazem na japonský útok, který vtáhl USA do druhé světové války. Odkázal i na teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku.

„Mám potřebu“, parafrázoval prezident slavný výrok Martina Luthera Kinga: „Mám sen“. Požádal zákonodárce o obranné systémy a letectvo.

„Nové balíčky sankcí jsou potřeba, neustále, každý týden, dokud se ruská vojenská mašinérie nezastaví,“ řekl Zelenskyj. Prezident též požaduje odchod všech amerických firem z ruského trhu, protože je „zaplněn krví“.

Podle prezidenta jsou potřeba nové instituce a spojenectví k ukončení války, ty předchozí se totiž projevují jako nedostatečné.

„Navrhujeme vytvořit sdružení, svaz odpovědných zemí, které mají sílu a vědomí okamžitě zastavit konflikty, poskytnout veškerou potřebnou pomoc do 24 hodin, v případě potřeby i zbraně, sankce, humanitární podporu, politickou podporu, finance: vše, co potřebujete k udržení míru a rychlé záchraně světa,“ prohlásil.

„Musíme to ukončit, musíme zastavit jakéhokoliv agresora, který chce napadat nezávislé, svobodné země,“ řekl Zelenskyj a pustil poslancům video zkázy způsobené ruskými údery na Ukrajině.

„Dnes není dostačující vést národ, musíme být světovým vůdcem,“ zakončil svůj proslov Zelenskyj. „Přeji si, abyste byl vůdce světa. Vůdce světa znamená být vůdce míru,“ řekl směrem k americkému prezidentovi Joe Bidenovi.

Zelenskyj svým středečním projevem pokračoval v sérii virtuálních vystoupení před zahraničními lídry poté, co se stejným způsobem spojil s britským či kanadským parlamentem. Američtí zákonodárci na začátku i na konci jeho vystoupení tleskali vestoje, někteří se podle reportérky deníku The New York Times při videoprojevu „slyšitelně“ bránili slzám.

Zelenskyj znovu hovořil o vytvoření bezletové zóny, což ovšem Západ vytrvale odmítá kvůli obavám z přímé konfrontace mezi jednotkami NATO a ruskými silami. „Žádáme toho příliš?“ tázal se prezident, přičemž navrhl i „alternativu“ v podobě dodávek protileteckých systémů.

Přání by se mu mohlo brzy vyplnit, neboť vláda USA se podle amerických médií chystala ještě dnes oznámit nový balík obranné pomoci v hodnotě stovek milionů dolarů, který zahrnuje i protiletecké střely. USA už na Ukrajinu poslaly tisíce protitankových střel, granátomety nebo systémy pro monitorování vzdušného prostoru, napsala agentura AP.

Senát prohlásil Putina za válečného zločince

Přes proslovem Senát USA jednomyslně schválil rezoluci, která označuje ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince a vyzývá Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu a ostatní státy k vyšetřování ruské armády kvůli případným válečným zločinům spáchaným během ruské invaze na Ukrajinu. Podle agentury Reuters šlo o vzácný projev jednoty v hluboce rozdělením Kongresu.

„Všichni jsme se v této komoře spojili, demokraté i republikáni, abychom řekli, že Vladimir Putin nemůže uniknout skládání účtů za zvěrstva spáchaná na Ukrajincích,“ prohlásil lídr demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer ještě před hlasováním. Rezoluci, kterou předložil republikánský senátor Lindsey Graham, schválili senátoři z obou stran.

Rusko nazývá svou invazi na Ukrajinu „zvláštní vojenskou operací“, jejímž cílem je demilitarizovat a „denacifikovat“ Ukrajinu. Putin také Ukrajinu označil za kolonii USA s loutkovým režimem a zemi bez tradice nezávislé státnosti. Rusku se zatím nepodařilo ovládnout žádné z deseti největších ukrajinských měst, ale v mnohých z nich ostřeluje civilní cíle.