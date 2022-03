Buďte jako Švédsko, chce Rusko. Bez záruk? Nikdy, kontruje Ukrajina

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že vyjednávání mezi Moskvou a Kyjevem se nyní zaměřují na to, aby se z napadené Ukrajiny stal neutrální stát bez cizích vojenských základen a s vyzbrojením, se kterým by Rusko souhlasilo. Kyjev to však bez „absolutních bezpečnostních záruk“ odmítá.