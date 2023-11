Prezident Zelenskyj měl jet do Izraele. Uniklé plány o jeho cestě ji mohou zhatit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl v úmyslu příští týden navštívit Izrael. Po úniku této informace ve vysílání izraelské komerční televizní stanice Channel 12 je však nyní jeho cesta nejistá. Listu The Times of Israel (ToI) to sdělil nejmenovaný ukrajinský diplomat.