Snadná loupež v moskevské galerii. Pachatelé obraz sundali ze zdi a odnesli

V uplynulém týdnu se do hledáčku fotografů nejčastěji dostal doruda zbarvený měsíc při úplném zatmění nebo tenisté na...

Dvě děti a dost! V Indii zvažují čínskou cestu k omezení růstu populace

Indů přibývá raketovým tempem, tak rychle, až to zemi škodí a ohrožuje to její plány do budoucna. Někteří politici,...