Hlídač zničil v ruské galerii obraz za 21 milionů, postavám domaloval oči

„Hlídač obraz poničil kuličkovým perem. Není jasné, proč to udělal, ale domníváme se, že šlo o nějakou poruchu příčetnosti,“ uvedla Anna Rešetkinová, kurátorka Centra Borise Jelcina, jež obraz vystavovalo.

Dílo s názvem Tři postavy namalovala v letech 1932 až 1934 výtvarnice Anna Leporská a bylo pojištěné na 75 milionů rublů (21 milionů korun). Centrum uvedlo, že hlídač pracoval pro soukromou bezpečnostní společnost, která ho v souvislosti s incidentem propustila.

„Inkoust lehce pronikl do vrstvy barvy, protože titanová běloba používaná k malování obličejů není pokrytá lakem, jak tomu často bývá v abstraktní malbě té doby,“ uvedl Ivan Petrov z magazínu The Art Newspaper.

„Vandal naštěstí na pero při kreslení netlačil, takže nenarušil reliéf tahů. Na levé postavě se nicméně drobně odrolila vrstva barvy,“ dodal.

Odborníci na restaurování z Treťjakovské galerie v Moskvě, která obraz do Jekatěrinburgu zapůjčila, v minulém týdnu uvedli, že oprava díla bude stát přibližně čtvrt milionu rublů (71 tisíc korun).

