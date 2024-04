Smrt za hitem Netflixu. Miliardáře otrávil zhrzený manažer, jedů měl stovky

Lin měl s populární čínskou knižní sérií velké plány. Hodlal kolem ní vybudovat celé univerzum televizních show a dalších produktů, podobně jako se to podařilo sci-fi sáze Star Wars. Do čela dceřiné společnosti s názvem The Three Body Universe (Univerzum tří těles) jmenoval Sü Jaoa, jenž původně v Yoozoo působil jako ředitel pro rizika.

The Three Body Universe měla na starosti zajištění práv na duševní vlastnictví pro filmové a seriálové adaptace románu. Sü tak dohlížel na dohodu s Netflixem na vzniku seriálu, pod nímž jsou podepsáni scenáristé seriálového fenoménu televize HBO, Hry o trůny. Samotná Yoozoo se pokusila dobýt západní herní trh právě online strategickou hrou založenou na Hře o trůny.

Lin ale nakonec Süa z jeho pozice odstavil. Podle čínských médií nebyl údajně spokojený se slabými výsledky jeho práce. Ten zuřil. A začal osnovat ďábelský plán na odstavení svého šéfa.

Podle čínských médií si vybudoval laboratoř na okraji Šanghaje, kde experimentoval se stovkami jedů, které si pokoutně pořídil na dark webu. Testoval je na psech, kočkách a krysách. List The New York Times uvádí, že inspirací mu byl seriálový fenomén Breaking Bad (v češtině znám jako Perníkový táta) o americkém učiteli chemie, jenž se vydal na dráhu drogového bosse.

„Děj (vraždy) je bizarní jako hollywoodský blockbuster a technika je dostatečně profesionální, aby se mohla nazývat čínskou verzí Breaking Bad,“ uvedl čínský portál Phoenix News.

Mezi zářím a prosincem 2020 Sü začal do kávy, whiskey a pitné vody sypat chlorid rtuťnatý a nosit tekutiny do kanceláří. Plánoval zavraždit Lina a další čtyři lidi, včetně muže, jenž ho ve firmě nahradil.

Podle stanice BBC se mu podařilo svého šéfa zabít poté, co mu jed podstrčil v probiotických pilulkách. Lin skončil v nemocnici, kde na Štědrý večer zemřel ve věku 39 let. Ostatní čtyři otrávení přežili. Policie Süa ještě ten měsíc zadržela.

Detaily o případu začaly vycházet najevo v průběhu procesu. Minulý týden soud v Šanghaji uvedl, že jednání Süa bylo „mimořádně opovrženíhodné“, a rozhodl vraha poslat na smrt.

Linovo úmrtí šokovalo hráčskou a technologickou komunitu. Muž označovaný jako „miliardářský mileniál“ u ní měl pověst celebrity díky svému úspěchu na poli mobilního hraní a své snaze vyvážet do světa čínské kulturní produkty. V době smrti jeho jmění dosahovalo 6,8 miliardy jüanů (přes 21 miliard korun).

Úspěšná kniha má americký i čínský seriál

Problém tří těles, první díl trilogie Vzpomínka na Zemi, vyšel (stejně jako další díly) i česky. V Číně se z knihy stal bestseller, popularitu si vydobyla i v USA a dalších zemích. Mezi její fanoušky se řadí i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg či americký exprezident Barack Obama. Její autor, Liou Cch’-sin, v roce 2015 obdržel prestižní cenu Hugo za nejlepší sci-fi knihu daného roku.

Seriálová adaptace románu se na Netflixu ihned po uvedení vyšvihla na druhé místo žebříčků sledovanosti. V prvních čtyřech dnech ji vidělo 11 milionů lidí. Média nicméně podotýkají, že se jedná o zklamání – jiné seriály Netflixu, například adaptace mangy One Piece nebo Avatar: Legenda o Aangovi, si získal větší publikum, a to i když šlo o levnější produkce. Podle odhadů stál jeden díl Problému tří těles 20 milionů dolarů (skoro 500 milionů korun), při počtu osmi dílů je pak celková částka 160 milionů dolarů (skoro čtyři miliardy korun).

Ačkoliv Netflix v Číně není dostupný, místní diváctvo se k seriálu dokázalo dostat přes VPN či pirátské kopie. Řada z nich tvůrce seriálu zkritizovala, že knihu „pozápadnili“, potlačili některé čínské aspekty a dopustili se démonizace některých čínských postav. Už dříve vznikla delší čínská adaptace, kterou též má na svědomí firma Yoozoo.