Vražedný chameleon. Jak se z drogové královny Griseldy stala hvězda Netflixu

„Nikomu nepřeji smrt, ale jestli si někdo zasloužil nejvyšší trest, byla to ona,“ prohlásil o „kokainové kmotře“ agent amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) Robert Palombo, který strávil jedenáct let snahou o její chycení.

Zvláštního uznání se Griseldě dostalo od legendárního drogového bosse Pabla Escobara, jenž se „žádného muže nebál tolik“ jako své kolegyně z drogového podsvětí.

Griseldu celý život provázelo násilí. Narodila v roce 1943 v Kolumbii, vyrůstala v Medelínu, jež se i díky jejímu přičinění stal centrem kolumbijské narkomafie. Její matka byla alkoholická prostitutka, jež svou dceru bila. Griselda údajně následovala její příklad a sama se v nízkém věku třinácti let stala sexuální pracovnicí.

Brzy se též vydala na dráhu zločinu. Ve svých jedenácti unesla desetiletého mladíka z bohaté rodiny. Když ta odmítla vážně její hrozby a nechtěla zaplatit výkupné, chlapce střelila do hlavy.

Svého prvního manžela a mentora Carlose Trujilla, drobného padělatele dokladů potýkajícího se s alkoholismem, potkala na ulici. Pár se v šedesátých letech vydal spolu se třemi syny do New Yorku. Kromě vytváření falešných dokladů totožnosti se začala angažovat v drogovém byznysu. Zatím zvolna, prodejem malého množství marihuany.

S prvním manželem se rozvedla. Na začátku sedmdesátých let se přesunula do Miami, kde ji její druhý manžel, drogový překupník a člen Medellínského kartelu Alberto Bravo uvedl do lukrativnějšího a temnějšího odvětví prodeje návykových látek. Griselda si rychle uvědomila, že zájem o marihuanu klesá, naopak kokain má budoucnost.

Při budování drogového impéria Griselda přišla s kreativními metodami, jak dostat drogu z jižní do severní části amerického kontinentu. V Kolumbii zřídila obchod se spodním prádlem. Podprsenky a kalhotky měly všité tajné části, v nichž se dal ukrýt kokain.

Nová záplava kokainu neušla pozornosti federálních úřadů. DEA v rámci rozsáhlé vyšetřovací akci Operace Banshee (1974), jedné z prvních svého druhu, obvinila Griseldu, jejího manžela a další desítky lidí z pašování drog. Než je ale stihla zatknout, manželský pár uprchl zpět do Kolumbie.

Zpátky v Latinské Americe došlo k incidentu, podle listu The Guardian „pozoruhodném svou násilností i mezi otrlými kolumbijskými drogovými zločinci“. Na parkovišti nočního klubu v Bogotě Griselda konfrontovala svého muže s obviněním, že ji okrádá o miliony dolarů, které jejich kartel vydělává. Napětí přerostlo v ozbrojený střet, při němž Alberto vytáhl samopal uzi a Griselda žena pistoli. Bravo a jeho šest bodyguardů přestřelku nepřežili. Jeho žena ano, ač utrpěla zranění břicha.

Vraždy a orgie černé vdovy

Bez muže, který by jen svým pohlavím vynucoval respekt v machistickém, patriarchálním světě kolumbijských narkobaronů se mohlo zdát, že vraždou manžela její kariéra drogové šéfky končí. Opak byl pravdou. Griselda se vrátila do USA a v Miami začala psát jednu z nejkrvavějších kapitol floridské historie.

Její speciální zabijáci, takzvaní Pistoleros, brutálním násilím rozsévali hrůzu. Do svých řad připustili jen toho, kdo přinesl část těla své oběti jako důkaz vražedného činu. Specialitou bylo zabíjení z motorek, jež se stalo poznávacím znamením jejich šéfky.

Podle knihy Drogy v americké společnosti byla Griselda odpovědná za většinu vražd na jižní Floridě v letech 1979 až 1981. Přičítá se jí více než 200 zabití. Některé jen kvůli tomu, že se na ní někdo špatně podíval. V jednom případě zabijáci zastřelili dvouletého syna jejího bývalého vymahače, jenž si vysloužil nelibost tím, že údajně urazil její syny.

„Nejdřív byla opravdu naštvaná, protože jsme otce minuli. Když se ale dozvěděla, že jsme dostali náhodou syna, řekla, že je ráda, že jsou si kvit,“ popsal později reakci své šéfky její oblíbený nájemný vrah Jorge Ayala.

Griselda nechala zabít i svého prvního muže, stejně jako toho třetího, Daría Sepúlvedu, s nímž měla čtvrté dítě, pojmenovaném po hlavní postavě románu a filmu Kmotr, Michaelovi Corleoneovi. Sepúlveda se snažil syna dostat mimo zločinecký svět své ženy, ale ta to vzala velmi nelibě. Pro vraždy manželů si vysloužila přezdívku Černá vdova.

Lukrativní trh s kokainem ji vynesl obrovský majetek. Údajně vydělávala 80 milionů dolarů za měsíc. Peníze využívala k pořádání orgií prostoupených drogami, měla sexuální styk s mladými ženami, které si najímala, aby jí pomáhali usnout. Některé účastníky večírků nutila k sexu za výhružné přítomnosti tasených zbraní.

Honička chameleona s lovci

Ač byla nepochybně kriminální královnou, před pátravými zraky policistů snažících se zamezit jejímu krvavému byznysu se dokázala účinně skrývat. Shazovala a nabírala váhu, nosila různé účesy a měla různé falešné identity.

„Griselda se nikdy neobjevila na radaru. Její jméno bylo zmiňováno, ale nikdy jsme ji fyzicky neviděli,“ vzpomínal Palombo na marnou snahu chytit tajemnou vůdkyni kartelu sužujícího Miami.

Palombo přiznal, že i když později věděl, o koho jde, dovedla jej proměnami ošálit. Když ji prvně viděl naživo, vypadala jako udržovaná Američanka středního věku, která se o sebe pečlivě stará. Za pár měsíců vypadala „o 180 stupňů jinak“, se špatnými vlasy, příšerným make-upem a zanedbaným zevnějškem. „Chameleon, který se mění dle libosti,“ popsal ji agent DEA.

Na stopu kriminální šéfky přivedli federální úřady v roce 1983 její synové. Znepokojená matka jedné bělošky si policii postěžovala, že se stýká s podezřelým Latinoameričanem. Tím nedůvěryhodně působícím mužem byl Uber Blanco. On i jeho bratři (kromě malého Michaela) vstoupili do rodinného podniku a pohybovali se v americkém podsvětí. Pro vyšetřovatele byli cestou k odhalení adresy a života jejich matky.

Síť se začala stahovat. Sledování drogové královny, shromažďování důkazů a výpovědi – to vše vyvrcholilo 17. února 1985, kdy Palombo se svým týmem přišel Griseldu zatknout. „V tu chvíli ležela v posteli a četla si Bibli,“ popisuje setkání s ženou, které se roky marně snažil dostat na kobylku.

Na vetřelce se dívala se šokovaným výrazem v obličeji. U poslele na nočním stolku měla pistoli, ale nepokusila se pro ni natáhnout.

„Griseldo, konečně se setkáváme,“ řekl jí agent. Přinutil ji vstát a vtiskl ji polibek na tvář. Když s ní jel na policejní stanici, nemilosrdná žena se začala třást.

Po jejím zatčení dramaticky klesl počet vražd.

Poetická spravedlnost

U soudu dostala patnáct let vězení, jen za obchodování s drogami. Když stanula před soudem znovu kvůli obviněním ze tří vražd a hrozilo, že skončí na elektrickém křesle, došlo k neuvěřitelnému zvratu. Sekretářka prokurátora měla telefonní sex s klíčovým svědkem, nájemným vrahem Ayalou. Obžaloba tak ztratila veškerou důvěryhodnost. Z trestu smrti sešlo a Griselda se v roce 2004 dostala na svobodu.

Zatímco byla za mřížemi, její tři synové byli zabiti. Naživu zůstal jen Michael. A ačkoliv Griselda měla mnoho nepřátel a sama čekala, že po návratu do Kolumbie zahyne, k jejímu skonu došlo až v roce 2012, mnohem později, než se čekalo. Zastřelil ji neznámý řidič na motorce, který Griseldu dvakrát střelil do hlavy v řeznictví v Medellínu.

Zemřela prostřednictvím vražedné techniky, kterou pomáhala zpopularizovat, což má v sobě jistou „poetickou spravedlnost“, poukázal autor knihy Obchod s drogami v Americe a profesor mezinárodních studií na Miamské univerzitě Bruce Bagley. Ještě před ohlášením seriálu na Netflixu předvídal, že dynamického příběhu se Hollywood chopí s radostí.

„Nebezpečí spočívá v tom, že se na ni nebude vzpomínat pro její chladnokrevnost a brutalitu, ale pro to, že byla ženou-podnikatelkou ve vznikajícím oboru, kterému dominují muži,“ varoval Bagley.

A vskutku, tvůrci seriálu mnohokrát zdůraznili, že Griselda se pohybovala ve velmi šovinistickém prostředí. „Je ženou ve světě mužů, pracuje desetkrát tvrději, aby se prosadila, a využívá svého důvtipu a inteligence, aby přechytračila muže kolem sebe,“ uvedl spolurežisér Andrés Baiz. „Lidé jí začnou fandit.“