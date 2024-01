Sexy Sofii Vergaru proměnili v drogovou baronku. Trvalo to hodiny

Proměna herečky si vyžádala náročný proces návrhu účesů a líčení, který obnášel poměrně velké množství pokusů a omylů. Zaměření na Griseldin vzhled byl přitom jen začátek. Vše, od návrhu kostýmů až po prostředí, ve kterém se bude Sofia Vergara spolu s dalšími herci pohybovat, muselo uvést v soulad dobovou přesnost a pečlivě propracovaný styl seriálu.

V průběhu celého natáčení myslela herečka především na to, aby ji diváci přestali vnímat jako postavu z Takové moderní rodinky, jak ji obvykle znají z televizních obrazovek.

„Trefit ten správný vzhled bylo pro mě nesmírně důležité, protože jsem za ním potřebovala zmizet. Chtěla jsem, aby nikoho ani nenapadlo, že se dívá na Glorii Pritchettovou vystupující ve své nejnovější roli. Chtěla jsem se Griseldě dostat do hlavy a skutečně pochopit její mentalitu, její pohnutky,“ řekla Vergara.

Sofia Vergara v seriálu Griselda (2024)

Podle Andrése Baize, který režíroval všech šest dílů seriálu Griselda, jenž bude mít premiéru 25. ledna na Netflixu, a působí také jako výkonný producent, nebylo smyslem autentické proměny Sofii Vergary v Griseldu Blanco napodobit vzhled skutečné Griseldy, ale spíše docílit toho, aby se herečka sama cítila jako někdo jiný.

„Důležitý byl každý rozdíl, který by Sofii dodal sebevědomí – obočí, nos, vlasy. Chtěla se cítit jako jiný člověk, ale ne do té míry, aby její herecký výkon přebily protetika nebo make-up. Muselo to být nenápadné,“ říká Baiz.

Hledání správné estetiky bylo kolektivním procesem spočívajícím v experimentování, při kterém se spojily síly hlavních maskérů a kadeřníků Angely Nogarové a Dennise Parkera a také Sofiina vizážisty Todda McIntoshe a kadeřnice Kelly Klineové. Po několika počátečních nezdarech se nakonec týmové úsilí vyplatilo.

„Pár věcí jsme vyzkoušeli, některé pokusy byly příliš extrémní, jiné možná málo, ale nakonec jsme dospěli k opravdu slušnému kompromisu,“ říká tvůrce seriálu a výkonný producent Eric Newman.

Podle Todda McIntoshe, veterána v oboru, který má na kontě například seriály Buffy, přemožitelka upírů a Řekni, kdo tě zabil, trvalo líčení Vergary každý den asi hodinu a půl, včetně protetiky a kosmetiky.

„Jde o to vzít její naprosto exotickou tvář a udělat z ní tvář průměrné ženy. Jedním z charakteristických rysů Sofie je její krásné obočí. Chtěla se ho zbavit a místo toho mít pinzetou upravený vzhled z konce 70. let. Takže jsme jí dali protézy na obočí a na ně nalepili umělé obočí. Pak dostala nosní protézu, která otupuje její krásný, roztomilý nos, a do úst protézu se zuby, které jsou trochu vyviklané, trochu nerovné, lehce zašedlé. Dokonce jsme jí trochu víc zažlutili spodní zuby, protože během celého seriálu kouří,“ prozradil.

Podle kadeřnice Kelly Klineové, která s herečkou spolupracuje již více než deset let a z první ruky ví, jak dlouho se v Griseldu proměňovala, si vše sedlo, jakmile se tým rozhodl pro ne zcela věrnou podobu. Klineová zjistila, že stoprocentní věrnost dobových účesů Griseldu příliš idealizuje.

„Pokaždé, když jsme se snažili objem vlasů zvětšit nebo jejich vzhled přesněji přiblížit dobovým zvyklostem, vypadala pak příliš krásně. Každý účes je proto plošší a menší, než by ve skutečnosti měl být, aby vypadala opravdověji, a ne jen jako Sofia s parukou. V seriálu o vlasy nejde, zatímco v Sofiině skutečném životě se okolo účesu, šatů a krásy točí úplně všechno. V seriálu nejde o účes ani o make-up, o nic z toho. Jde o příběh, který je fantastický,“ míní.

Hlavní scénáristka, tvůrkyně a výkonná producentka seriálu Ingrid Escajeda si vzpomíná, že když Griseldina finální podoba konečně vykrystalizovala, byla absolutně ohromená a dost si oddechla.

„Vzpomínám si, jak jsem první den vyšla na plac a pomyslela si: ,Páni, to je Griselda.’ A zpod všech těch protéz prosvítal Sofiin přirozený půvab,“ dodala s tím, že zachování tohoto půvabu bylo klíčem k vyřešení problému, před kterým stála spolu se scénáristy od samého počátku: jak polidštit notoricky násilnickou hrdinku. „Griselda Blanco udělala spoustu ošklivých věcí. Měli jsme obavy, jak se nám v divácích podaří vyvolat sympatie k ženě, která byla někdy zcela zavrženíhodná, ale protože ze Sofii samotné vyzařuje takový půvab, usnadnilo nám to práci.“

Podle Sofie Vergary nechtěli natočit seriál, jehož cílem je mytologizovat zločince. „Seriál neomlouvá Griseldina životní rozhodnutí. Poukazuje spíš na dopady působení drogového impéria na Miami a společnost. Není to hezká podívaná. Je záměrně drsný, protože nejde o zachycení života v luxusu. Je v něm často spousta krve a hrůz a často se v něm odehrává něco, co je v rozporu s hodnotami hlavních postav, které spočívají v ochraně a zajištění vlastní rodiny,“ prohlásila s tím, že chce, aby si diváci uvědomili, jak snadno dokáže moc stáhnout lidi morálního bahna.

„Nejde jen o sex, o politiku nebo o genderové normy. Každý prvek, který přispívá k jedinečnosti tohoto příběhu, ve skutečnosti vypráví o někom, kdo byl tak zaslepen mocí, že potlačil všechny ostatní motivy, které kdy měl. Postavila se mnoha děs nahánějícím a mocným mužům. Ale na tom nezáleží, protože se nakonec stala jednou z nich,“ dodala.