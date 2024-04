Hra o trůny byla požehnání. U Problému tří těles nás trápil tlak, říkají tvůrci

(Titulky u videa si můžete zapnout v přehrávači.)

„Nikdy jsem o Hře o trůny neuvažoval jako o břemenu. To byl spíš zlatý lístek! Jedna z nejlepších zkušeností mého života, nejen profesního. Bylo by těžké o tom uvažovat jinak než jako o požehnání,“ komentuje po letech D. B. Weiss dekádu práce na slavné sérii, po jejímž konci se společně s Benioffem stáhli z veřejného prostoru na několik let. Během nich mimo jiné pracovali na vzniku Problému tří těles.

Jako požehnání kapitolu jménem Hra o trůny vnímá i Benioff a přidává rodinnou historku. „Můj devítiletý syn se učí hrát na piano a na rozdíl od Danova syna, který je skutečný klavírní talent, hraje jako průměrné dítě. Nedávno ale přišel domů a začal krásně hrát znělku Hry o trůny a přísahám, že já v tom neměl prsty. Poprosil o to sám svou učitelku a to mi udělalo velkou radost,“ prozrazuje a dodává, že s „každou podobnou zkušeností se pojí určité vzestupy a pády, ale celkově bude za tuhle příležitost vždycky hluboce vděčný.

Společně s Weissem a Benioffem se k rozhovoru připojil také americký scenárista a producent s čínskými kořeny Alexander Woo, který se v oboru proslavil také díky upírské sérii True Blood. „Jsem rád, že dostávám i jiné příležitosti než další upírské seriály,“ směje se. Načež na něj Weiss pohotově a s humorem reaguje: „Alex nám ale slíbil, že najdeme způsob, jak do naší show dostat nahého sexy vlkodlaka a ono pořád nic, my tu stále čekáme!“

Autor vše posvětil

Knižní sága čínského autora Liou Cch’-sin má stovky tisíc fanoušků po celém světě. Vnímali kvůli tomu tvůrci tlak? „Ano, ale ten tlak působil jako palivo. Strach z toho, že to pokazíte, vás nutí tvrdě pracovat. Nechcete lidi zklamat a nehcete zklamat ani autora. Setkali jsme se s ním na Zoomu a byl vůči nám velice laskavý. Dal nám téměř hned požehnání, abychom prováděli změny. Jasně řekl, že ví, že musíme změnit některé postavy. Udělat z mužských postav ženské a podobně. Věřil nám a to na nás možná vyvíjelo ještě větší tlak,“ přemýšlí Benioff.

A o čem vlastně Problém tří těles vypráví? Netflix láká na příběh, který formuje osudové rozhodnutí z šedesátých let 20. století v Číně. To pak rezonuje v časoprostoru a ohrožuje celé lidstvo. Na skupině vědců je tohle nebezpečí odvrátit. Streamovací služba v minulosti čelila kvůli rozhodnutí knihy adaptovat kritice ze stran některých amerických politiků. Konkrétně kvůli kontroverzním názorům autora, jenž podpořil kroky čínské vlády proti ujgurské menšině.

„Z pohledu byznysu je asi dobře, že Netflix není v Číně, takže to ho trochu osvobozuje od jakýchkoliv obav. My jsme vděční za to, že jsme se mohli díky naším producentům a Netflixu soustředit hlavně jako na dílo jako takové,“ komentuje situaci diplomaticky Woo, jehož rodiny se částečně příběh Problému tří těles dotýká. Právě generace jeho rodičů totiž zažila v Číně kulturní revoluci, než se rozhodla ze své domoviny utéct.

V rozhovoru se více dozvíte více nejen o tom, ale také o natáčení poslední scény upírské série True Blood, správném přístupu k filmování „cizí“ historie i citlivosti, s níž musí dnes filmaři zacházet.