Netflix roste a rozšiřuje záběr. Přidá sport a hry a bude dál zdražovat

Ve zprávě pro akcionáře se Netflix pochlubil nejen finančními daty, ale také úspěchy svých méně tradičních počinů, například španělského filmu Nowhere (86 milionů shlédnutí), animovaného filmu Leo (108 mil. shlédnutí) nebo divadelního představení Stranger Things: První stín. To je odvozeno od série Stranger Things a bylo uvedeno v Londýně. Mezi nové oblasti patří také hry: Loni na podzim na platformě debutovala trilogie her Grand Theft Auto od Rockstar Games – a co do počtu stažení a nárůstu předplatitelů to byl historicky nejúspěšnější debut Netflixu.

Hlavní zprávou pro akcionáře za rok 2023 je, že Netflix vytvořil volný peněžní tok (free cash flow, FCF) ve výši 6,9 miliardy dolarů. Ještě v roce 2019 přitom vygeneroval FCF minus 3,3 miliardy. V plánu přitom firma nemá splácet dluhy: ve svých strategických záměrech počítá s tím, že bude své zadlužení držet na úrovni 10-15 miliard dolarů a držet finanční zásobu na úrovni dvou měsíčních tržeb dva měsíce – a přebytečné zdroje chce vracet akcionářům ve formě zpětného odkupu akcií.

Pro rok 2024 Netflix očekává stejné tempo růstu počtu zákazníků jako loni. Díky zdražování předplatného (které si vyzkoušela na zákaznících ve Spojených státech, Spojeném království a ve Francii) však čeká větší růst tržeb, o 16 procent. Jde však o předpověď po očištění o kurzové vlivy: firma totiž čeká dramatický výpadek tržeb v Argentině (v dolarovém vyjádření).

Směr wrestling nebo produkty…

Jen pár dnů před zveřejněním nejnovějších výsledků Netflix oznámil uzavření smlouvy s wrestlingovou asociací WWE. Na jejím základě bude od ledna 2025 streamovat wrestlingové show – v první fázi však pouze v Americe a ve Spojeném království. Z prostředí této zábavy/sportu Netflix chystá i dokumentárně laděné seriály. A slibuje, že se pokusí uzavírat podobné smlouvy i s pořadateli sportovních soutěží.

Ve svém finančním výhledu Netflix slíbil také pokračovat v monetizaci prostřednictvím produktů navázaných na vysílaný obsah. To si – tvrdí, že úspěšně – vyzkoušel u svatebních kolekcí ve stylu seriálu Bridgerton.

…ale hlavně zdražování a reklama

Netflix slibuje akcionářům výrazný nárůst průměrné tržby na jednoho uživatele. Klíčem k tomu má být především zdražování. Vedení firmy v této souvislosti akcionářům poskytlo jen mlhavé informace a tváří se, že zvýšení cen má sloužit hlavně k pokrytí rostoucích nákladů – například právě k nákupu vysílacích práv na sportovní soutěže.

Víc detailů se investoři dozvěděli o plánech na zvýšení tržeb z reklamy. Počet zákazníků, kteří využívají levné předplatné s reklamami vzrostl v posledním kvartále oproti předchozímu o 70 procent a tento typ předplatného nyní tvoří 40 procent z celkového počtu uživatelů Netflixu. Velký zájem umožnil firmě zdražovat: začíná tím, že to úplně nejlevnější předplatné odstraní z nabídky. Test reakce uživatelů proběhne od druhého čtvrtletí v Kanadě a Spojeném království.

Netflix také slibuje lepší cílení reklamy na základě detailních informací o uživatelích a jejich zájmech.