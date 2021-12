Kriminalita roste, nenoste drahé obleky, radí bankéřům z Wall Street

Američtí bankéři se v posledních měsících vracejí zpět do kanceláří, aby dohnali to, co během pandemie koronaviru zameškali. Home office se v jejich případech příliš neosvědčil. Návrat z pyžama do luxusního obleku se však nedoporučuje, alespoň v Bank of America ne.

Obchodníci se mají raději spokojit s levnějším a méně nápadným oblečením, a to pro svou vlastní bezpečnost. Hlavně nepřitahujte pozornost, nebo se můžete stát obětí lupiče, vzkázalo vedení instituce podřízeným s tím, že žádoucí nejsou ani loga firmy.

„Některé lidi, se kterými pracuji, už (na ulici) obtěžovali. Řekl bych, že to začíná být časté, ne-li běžné. Byl jsem svědkem asi tuctu incidentů,“ popsal podle médií jeden z manažerů, ovšem dodal, že většinou šlo o slovní útoky.

Samotná banka zprávy médií odmítla komentovat, není však jediná, kdo se bojí o bezpečnost svých zaměstnanců. V New Yorku se počet napadení ve srovnání se stejným období loňského roku zvedl o patnáct procent.

Kvůli rostoucí kriminalitě tak například Citibank nabízí zaměstnancům odvoz firemními autobusy, aby nemuseli jezdit městskou hromadnou dopravou. A pokud skončí pozdě večer, ve většině velkých bank se lidé budou moci nechat odvézt autem, píše New York Post.