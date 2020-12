Newyorčané si najímají osobní strážce, ulice se letos staly nebezpečnější

„Ačkoli bydlím v nejvyšším patře činžovního domu, moje spolubydlící se nedávno probudila v jednu hodinu ráno vyděšená, protože se za oknem objevil muž, zjevně pod vlivem drog,“ líčí Laura Pullmanová z New Yorku, která se rozhodla vyzkoušet služby osobního strážce Patricka McCalla.

Šestatřicetiletý McCall u sebe nosí zbraň, ovládá krav magu a celou svou kariéru pracuje v soukromém bezpečnostním sektoru. Dříve se staral o slavné a bohaté, nyní si ho ale jako osobního strážce stále více najímají nervózní Newyorčané, kteří chtějí ochranu ve svém každodenním životě.



Možná se to zdá jako extrémní opatření, ale New York po devastující pandemii koronaviru, nepokojích proti policejní brutalitě a chaotické volbě nového prezidenta čelí dramatickému nárůstu zločinnosti.



Pro McCalla, jenž má vlastní bezpečnostní agenturu, práce po setmění obnáší hlavně doprovázení skupinek žen po městě. Poptávka po ochraně „běžných“ lidí podle McCalla za poslední rok narostla o osmdesát procent.



Lidé se bojí dojít si nakoupit

„Jsou to různí lidé, od ředitelů společností, přes turisty až po ženy v domácnosti, které si chtějí dojít nakoupit, ale mají strach,“ říká McCall.



Hodinová sazba je padesát dolarů (1 100 korun) a můžete si určit typ osobního strážce, kterého chcete mít k dispozici – ve volnočasovém oblečení nebo v obleku, muže či ženu, statného nebo nenápadného.



Muži si podle McCalla často vyžádají ženu. „Někteří muži jsou v rozpacích, jsou v docela dobré kondici a cítí se být připraveni o svou maskulinitu, tak nás požádají, abychom to zmírnili a poslali jim někoho nenápadného,“ líčí McCall listu The Times.



„Mnoho zákazníků chce bodyguarda při své každodenní cestě do práce. Programátora Pasquala Consenza denně doprovází jeden z McCallových agentů od Pensylvánského nádraží do jeho kanceláře na Manhattanu.



Počet vražd letos vzrostl o 37 procent

„Není to tak, že bych se sám nezvládl, ale nechci to řešit,“ líčí osmačtyřicetiletý Cosenzo. „Nemohu riskovat svoji bezpečnost, bezpečnost své rodiny ani bezpečnost svých kolegů, protože se dostanu do problémů s někým, kdo je na drogách nebo je duševně nemocný,“ říká.



Krize bezdomovectví kolem Pennsylvania Station se v posledních měsících podle McCalla značně zhoršila. „Je tu hodně drog, močení, defekace. Spousta lidí tu pobíhá polonahá bez oblečení i při takových teplotách,“ říká s tím, že teplota ve městě se nyní pohybuje jen pár stupňů nad nulou.



Podle newyorského policejního oddělení počet vražd v letošním roce vzrostl o 37 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Také střelba v ulicích města oproti loňsku narostla, a to více než dvojnásobně. Policie naopak zaznamenala méně krádeží, útoků a zločinů z nenávisti.



New York se nevrací do 90. let, uklidňují experti

Kriminologové ale odmítají, že New York sklouzává zpět do své zločinecké minulosti. „Kriminalita klesla od roku 1990 o 82 procent, takže rozhodně nespadáme zpět do bezpráví, jak se lidé obávají,“ říká Christopher Herrmann, jenž přednáší kriminologii na specializované John Jaye College.



„To není věc čísel, ale věc vnímání. Pokud si můžete dovolit osobní bezpečnost a chcete se cítit ‚bezpečněji‘, jsem rád, že existují společnosti poskytující tuto službu,“ dodává Hermann.



McCall se domnívá, že jeho firma v této neklidné době poskytuje klientům útěchu. „Dáváme jim klid. Chceme je držet dál od čehokoliv špatného,“ říká McCall, jenž cítí vztek vůči demokratickému starostovi New Yorku Billu de Blasiovi. Ten letos v létě podpořil snížení policejních rozpočtů o jednu miliardu dolarů.



„Policie nemá pocit, že je podporována, nebo že bude podporována, pokud se něco stane. Začínají mít přístup ve stylu: ‚Nezúčastňuji se a nezasahuji, protože mě ta práce mě neochrání‘,“ uzavírá McCall.